Ракетний удар по Мерефі: кількість загиблих зросла до п'яти (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Наслідки ворожого удару по Харківщині
фото: Олег Синєгубов

Армія Росії вдарила ракетою по Мерефі на Харківщині

Уранці 4 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківського району. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще майже два десятки отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Ракетний удар стався близько 09:35. За даними слідства, ворожий снаряд влучив прямо у дорожнє покриття. Удар став смертельним для п'ятьох мешканців міста.

фото: Харківська ОВА

«За даними слідства, збройні сили РФ завдали ракетного удару по місту  Мерефа Харківського району. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття. Загинули три жінки та двоє чоловіків», – йдеться у повідомленні.

фото: Харківська ОВА

Як уточнила речниця облпрокуратури Валерія Чиріна, четверо людей загинули миттєво на місці влучання. Ще одна тяжкопоранена жінка померла невдовзі у лікарні, попри зусилля медиків.

Серед загиблих:

  • чоловіки віком 50 та 63 роки;
  • жінки віком 41, 52 та 74 роки.
фото: Харківська прокуратура

Поранені та постраждалі: За останніми даними, ще 19 людей отримали травми різного ступеня тяжкості або зазнали гострої реакції на стрес. Потерпілим надається необхідна медична та психологічна допомога.

фото: Харківська прокуратура

На місці влучання продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти та рятувальники. Прокурори фіксують черговий воєнний злочин РФ для передачі матеріалів до міжнародних інстанцій.

«Главком» писав, що зранку 4 травня 2026 року російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харківській області. Під ворожим вогнем опинилося місто Мерефа. Внаслідок ворожого удару по Мерефі загинуло троє людей. Ракетний удар спричинив масштабні руйнування цивільної інфраструктури. На місці влучання виникли пожежі.

Нгаадаємо, ворог завдав авіаційного удару по Шосткинській громаді. Внаслідок атаки у місті зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення. За попередньою інформацією мера, під ворожий вогонь потрапив центр міста та житлові квартали.

