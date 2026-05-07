Розвідка: реальні доходи росіян різко сповільнилися попри зростання зарплат

СЗР: половина російських компаній скаржиться на неплатежі – держава затягує розрахунки

Реальні доходи росіян у першому кварталі 2026 року зросли лише на 1,5% – після майже 7% торік. Причина – обвал підприємницьких доходів, який не перекриває жодне підвищення зарплат у бюджетній сфері чи оборонці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Зарплати ростуть – а жити краще не стає

Парадокс на перший погляд вражає: номінальні зарплати в Росії злетіли на 9%, інфляція впала вдвічі – до 5,86%, пенсії теж підросли. Але реальні доходи – лише плюс 1,5%. Пояснення просте: підприємницькі доходи обвалилися, і ця діра виявилася більшою за всі бюджетні підвищення разом узяті.

Близько половини російських компаній – передусім малий і середній бізнес – скаржиться на неплатежі. Держава затягує розрахунки за держзамовленнями, транскордонні платежі заблоковані санкціями, а кредити коштують шалено дорого.

Борги б'ють рекорди

Цифри підтверджують масштаб проблеми. Прострочена дебіторська заборгованість російських організацій на початку 2026 року сягнула $109 млрд – на 21% більше, ніж роком раніше. Обробна промисловість тримає левову частку – $38,7 млрд, торгівля – ще $25,3 млрд. Лише за 2025 рік промисловість наростила борги на $13,3 млрд із загальних $18,7 млрд нових неплатежів по всій економіці.

Паралельно частка збиткових компаній зросла до 37% проти 32% роком раніше. Прибуток майже 40 тисяч організацій скоротився до $72,6 млрд – на 28% менше, ніж у 2025-му. Бізнес, який сам ледве тримається на плаву, не підвищуватиме зарплати й не утримуватиме штат.

Три підпорки вичерпуються

Підйом доходів, який Росія переживала попередні роки, тримався на трьох чинниках: кадровий дефіцит через мобілізацію, бюджетні вливання в оборонку та інфляційне зростання номінальних зарплат. Усі три поступово вичерпуються. Натомість економіку тягнуть донизу неплатежі, дорогі кредити й падіння прибутковості – і цей процес уже почався.



Нагадаємо, раніше СЗР повідомляла, що Росія приховала ключову економічну статистику – наприкінці 2025 року зі статистичних збірників вилучили або суттєво скоротили 168 таблиць, зокрема дані про доходи домогосподарств, зарплати і соціальні виплати. До слова, Кремль знизив базову відсоткову ставку з 15% до 14,5% – реагуючи на публічну критику Путіна, якому не подобаються темпи відновлення економіки.