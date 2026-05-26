McDonald’s на Лук’янівській після атаки РФ. Соцмережі пропонують увіковічнити одну деталь

Ірина Міллер
Перший в Україні ресторан McDonald's відкрився 24 травня 1997 року біля станції метро «Лук'янівська» і продовжує працювати дотепер
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Через високу температуру вивіски на фасаді закладу сильно поплавилися та деформувалися, проте вони символічно продовжують міцно триматися на будівлі

Російський ракетно-дроновий удар по столичній Лук'янівці, який стався у ніч на 24 травня, зачепив не просто міську інфраструктуру, а справжню історичну локацію для багатьох поколінь киян. За збігом обставин, ворожа атака понівечила знаменитий ресторан McDonald's саме у день його народження, повідомляє «Главком».

Цей заклад біля станції метро «Лук'янівська» є особливим для столиці, адже саме він став найпершим рестораном американської мережі, який відкрився у Києві. Історична подія відбулася 24 травня 1997 року, коли біля дверей закладу вишикувалися величезні черги киян, що прагнули спробувати відомий у всьому світі фастфуд. Рівно через 29 років – 24 травня 2026 року – ресторан зустрів свій день народження під російським обстрілом.

Вивіска McDonald's пошкоджена високою температурою під час обстрілу
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Внаслідок вибуху та потужної пожежі у сусідніх будівлях ресторан зазнав значних пошкоджень. Через колосальну температуру фірмові жовті літери вивіски на фасаді закладу сильно поплавилися та деформувалися, проте вони символічно продовжують міцно триматися на будівлі. Наразі територія навколо ресторану всіяна уламками скла та попелом, а комунальники продовжують ліквідовувати наслідки прильоту поруч із понівеченою легендою Лук'янівки.  

Вікна на другому поверсі будівлі повністю відсутні
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Користувачі мережі закликають керівництво компанії після відновлення ресторану не змінювати вивіску, а залишити її як символ стійкості. «Оце має бути на всіх світових бієнале – оплавлений, але працюючий після прильоту київський Mac. Щоб памʼятали!» – написав громадський діяч Євген Черняк.

Його ідею активно підхопили у коментарях:

  • Klara Karbet: «Ракети не здатні розплавити київський характер».
  • Дмитрий Крупельницкий: «Получилось даже креативно, как плавленый сыр чеддер, который добавляют в чиз».
  • Світлана Джима: «Не замінювати цей знак. Хай буде як символ стійкості Мака в Україні».
скриншот
скриншот коментарів

Не менш жваво на понівечену вивіску відреагували користувачі платформи Threads. Тут містяни також закликають зберегти пошкоджені літери для історії або маркетингу:

  • sidbrrtt: «На місці Макдональдсу я б лишив цю вивіску назавжди. Можливо, не на фасаді, а десь за склом всередині, але тим не менш».
  • kosta_trn: «Ні, хай так і висить. Я знаю, управління McDonald's Ukraine – найкраще і з правильною позицією».
  • galyna.semeniak: «Якщо не залишать, то в музей, але і для маркетингу компанії це скарб».
  • mishaverbytsky: «По світу її треба возити...»

 

скриншот коментарів

«Главком» детально розповів про те, чим саме окупанти атакували Київ у ніч проти 24 травня, скільки коштував удар, чому Росія продовжує дорогі атаки та чи може РФ підтримувати такий темп.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет та 600 БпЛА різних типів. Йдеться про одну з наймасштабніших комбінованих атак, у якій Росія застосувала як дорогі високоточні ракети, так і дешевші дрони та імітатори для перевантаження української ППО.

До слова, після атаки Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ.

Водночас нічний масований удар по Києву у ніч на 24 травня не продемонстрував жодних технологічних чи тактичних новинок, проте розкрив чітку ставку ворога на перевантаження українського неба. У чому особливість останньої атаки ворога, розповів фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов

