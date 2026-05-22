Зеленський назвав колосальні втрати РФ від початку року

glavcom.ua
Лариса Голуб
Президент України заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського про ситуацію на фронті

Від початку 2026 року російські окупаційні війська втратили на фронті в Україні понад 145 тис. осіб особового складу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Відповідні цифри глава держави оприлюднив за підсумками детальної доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського про поточну активність на лінії зіткнення.

За словами президента, структура втрат ворога за неповні п'ять місяців поточного року виглядає так:

  • Ліквідовані (знищені): майже 86 тис. осіб.
  • Важкопоранені: щонайменше 59 тис. осіб.
  • Полонені: до українського обмінного фонду потрапили понад 800 російських військовослужбовців.

 

«Главком» писав, що повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему. За західними оцінками, армія РФ щомісяця втрачає близько 35 тис. солдатів убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість лише загиблих окупантів у 352 тис. осіб (із них поіменно верифіковано близько 217 800). Хоча Кремлю досі вдається компенсувати ці втрати новими рекрутами через високі виплати, російська армія від початку року повністю припинила нарощувати свою загальну чисельність.

Російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Від початку 2026 року загальні втрати армії РФ вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними. 

До слова, Збройні Сили України в умовах обмежених ресурсів намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику. 

Нагадаємо, у Кремлі стрімко зростає розгубленість серед вищої політичної та військової еліти Російської Федерації. Деякі високопосадовці країни-агресорки вже відкрито визнають, що війна проти України зайшла у глухий кут, а чіткого і зрозумілого сценарію її завершення у Москви наразі немає.

