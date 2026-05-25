Зруйнований ринок та ТРЦ: як Лук'янівка оговтується після жахливого удару РФ. Фоторепортаж

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Зруйнований ринок та ТРЦ: як Лук'янівка оговтується після жахливого удару РФ. Фоторепортаж
Знищений ТРЦ на Лук'янівці
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Станція метро працює на вхід та вихід лише у напрямку вулиці Юрія Іллєнка, тоді як вихід до торговельного центру тимчасово зачинений

Внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня російські окупанти вкотре завдали ударів по Шевченківському району столиці, сильно понівечивши історичну Лук'янівку. Під ворожим вогнем опинилися вхід до станції метро, популярний заклад швидкого харчування, місцевий ринок та великий торговельний центр. Кореспондентка «Главкома» побувала на місці трагедії та зафіксувала, як район оговтується від чергового терористичного акту та як проходять аварійно-відновлювальні роботи.

Однією з пошкоджених локацій став культовий ресторан McDonald's. Від високих температур під час пожежі великі літери вивіски на закладі помітно поплавилися, проте вони дивом продовжують триматися на фасаді. Символічно та водночас моторошно, що цей найперший у столиці ресторан мережі відкрили рівно 29 років тому – 24 травня 1997 року, і саме у свій день народження, 24 травня 2026 року, він потрапив під російський обстріл.

Поплавлена вивіска на ресторані McDonald's
Зруйнований ринок та ТРЦ: як Лук'янівка оговтується після жахливого удару РФ. Фоторепортаж фото 1
Фірмова літера M, яка поплавилася під дією високих температур
Посеред понівеченої Лук'янівки абсолютно неушкодженим залишився великий банер із зображенням Давида і Голіафа. Цей біблійний сюжет уособлює перемогу меншого, але сміливого та вірного своїм ідеалам захисника над значно сильнішим, проте загарбницьким ворогом.

Відновлення світла на Лук'янівці: аварійні бригади ліквідовують наслідки атаки 24 травня
Зараз на Лук'янівці кипить робота: комунальники та енергетики активно лагодять перебиті лінії електропередач. Сусідні дрібні крамнички та вцілілі ларьки вже намагаються працювати на генераторах.

На місці прильоту у повітрі досі літає попіл, а люди навколо фіксують масштабні руйнування на телефони. На майданчику чергують посилені патрулі поліції та бригади аварійних служб.

Наземний громадський транспорт та автомобілі вже курсують у звичному режимі – рух ділянкою навколо метро повністю відновили, хоча ще вчора ввечері ця зона була закрита для проїзду. Стабільний графік тримає і підземка, проте станція «Лук'янівська» працює із обмеженнями. Станція метро працює на вхід та вихід лише у напрямку вулиці Юрія Іллєнка, тоді як вихід до торговельного центру тимчасово зачинений через безпекові заходи.

Вихід з метро до торговельного центру тимчасово зачинений
Такий вигляд зараз має станція метро «Лук'янівська»
Знищені вогнем автівки на Лук'янівці
Найбільших втрат зазнала торговельна інфраструктура району. Місцевий ринок, що розташовувався впритул до метро, вигорів вщент. Працівники ринку зараз перебувають на своїх робочих місцях серед руїн, намагаючись відшукати бодай якесь вціліле майно та зрозуміти, як і де їм працювати далі.

Знищений вогнем ринок на Лук'янівці
На Лук'янівці багато людей, які фотографують наслідки російського удару
Повністю знищений вогнем і популярний ТРЦ «Квадрат». Внаслідок колосальної пожежі від великої будівлі залишився лише обвуглений металевий каркас, а на даху тепер ледь вгадуються залишки фірмового напису.  

ТРЦ «Квадрат» під час атаки вигорів вщент
Автівки, що згоріли під час пожежі після удару на Лук'янівці
На місці влучання тривають аварійно-відновлювальні роботи
НА Лук'янівці працюють аварійні служби
Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку. 

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».

Наразі рятувальники продовжують працювати у Шевченківському та Подільському районах. Для розбору та вивезення конструкцій пошкоджених будівель застосовується важка інженерна, а також роботизована техніка.Завершити роботи на об'єктах у Києві, які постраждали внаслідок російської атаки на Україну, планують сьогодні.  

