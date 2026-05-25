Посольство США відреагувало на російські удари по Києву

Очільниця посольства Сполучених Штатів Америки Джулі Девіс на власні очі побачила руйнування у Києві



Виконувачка обов’язків посла Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс особисто відвідала місця влучань у Києві та рішуче засудила масовану російську атаку, яка сталася у ніч проти 24 травня. Дипломатка наголосила, що цілеспрямований терор проти мирного населення має бути припинений. Офіційну заяву американської дипмісії оприлюднено на сторінці посольства у соцмережі Х, інформує «Главком».

Джулі Девіс здійснила інспекцію постраждалих районів Києва, щоб оцінити масштаби наслідків комбінованого удару російських окупантів.

«Уночі 24 травня Росія атакувала Київ, завдавши ударів по музеях, метро, житлових будинках та інших цивільних об’єктах, спричинивши масштабні руйнування по всьому регіону. Сьогодні я на власні очі побачила деякі наслідки цієї атаки. Цілеспрямовані удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є неприйнятними», – заявила очільниця посольства США.

Дипломатка висловила найглибші співчуття родичам загиблих, пораненим киянам та усім, чиє життя та майно постраждало внаслідок цієї трагедії.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 24 травня у Києві було зафіксовано суттєві руйнування житлового сектора, офісів провідних міжнародних та українських ЗМІ (зокрема бюро Deutsche Welle та УНІАН), а також пошкоджено цілу низку науково-дослідних інститутів Національної академії наук (НАН) України.