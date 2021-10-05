Чи причетний Аваков до нового призначення Крищенка? Кличко розставив точки над «і»

Віталій Кличко вважає Андрія Крищенка одним із компетентних професіоналів

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков не причетний до призначення колишнього очільника столичної поліції Андрія Крищенка заступником голови Київської міської держадміністрації. Про це міський голова розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Офіційно заявляю: з Аваковим я розмовляв кілька місяців тому, ще до його звільнення. Призначення Крищенка на цю посаду з Аваковим не обговорювалося. Я зробив пропозицію Крищенку, виходячи виключно з його професійних якостей. Оскільки забезпечення безпеки є одним із ключових завдань у місті. І впевнений, що на місцях цим повинні займатися професійні та досвідчені люди, компетентні експерти», – зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що вважає Крищенка одним із компетентних професіоналів. «Він показав це за час своєї роботи на посаді керівника київського главку. Тому і було зроблено пропозицію, яку він прийняв», – сказав Кличко.

Нагадаємо, 23 вересня Київрада призначила Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

ЗМІ повідомляли, що без благословення колишнього глави МВС Андрій Крищенко міг би й не прийняти пропозицію Кличка, оскільки надто тісно у сприйнятті Банкової сплетені імена Авакова та Крищенка.

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

16 липня Рада призначила Дениса Монастирського головою МВС.

Згодом глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку та 10 серпня його заяву задовольнили.

Андрій Крищенко був главою поліції Києва з 2015 року. До цього очолював Головне управління внутрішніх справ Харкова (2015 рік), Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Донецькій області (грудень 2014 го), був в.о. голови Слов'янської райдержадміністрації у 2014 році та займав низку інших посад в правоохоронних органах.



