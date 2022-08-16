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У Києві активісти демонтували меморіальну дошку Михайлу Булгакову

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві активісти демонтували меморіальну дошку Михайлу Булгакову
З фасаду університету імені Шевченка демонтували меморіальну дошку Булгакову
фото із відкритих джерел

Меморіальну дошку на честь Булгакова встановили на фасаді університетського корпусу влітку 2017 року

З фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка зняли меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову. Про це повідомила учасниця громадської організації «Експертний корпус» Тетяна Швидченко у Facebook.

Організація наприкінці липня подала офіційне звернення з проханням демонтувати зі стін Київського університету «два маркери російської окупації». Зокрема, йшлося про:

  • меморіальну дошку Булгакову;
  • радянську меморіальну дошку на фасаді червоного корпусу університету.

«Чекаємо демонтажу другої дошки, присвяченої міфу про «радянську батьківщину», а по суті — руйнівникам української державності в 1921 році. Не може бути жодних компромісів у прибиранні стовпів «руского міра» та «російської культури» з українського простору. Це питання нашої безпеки і гідності», — наголосила Тетяна Швидченко.

Меморіальну дошку на честь Булгакова встановили на фасаді університетського корпусу влітку 2017 року. Дошка мала нагадувати, що у цій будівлі, яка носила назву «Перша київська гімназія» в 1901-1909 роках, навчався відомий письменник.

Михайло Булгаков - російський письменник, драматург, лібретист, театральний режисер, актор і лікар. Автор романів та п'єс. Член Всеросійського союзу письменників (1923–1929) та спілки письменників СРСР (1934–1940). Серед найвизначніших творів Булгакова: «Майстер і Маргарита», «Собаче серце», «Іван Васильович», «Біла гвардія», «Дияволіада». 
Теги: меморіальна дошка дерусифікація Київ

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