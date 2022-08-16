У Києві активісти демонтували меморіальну дошку Михайлу Булгакову

Меморіальну дошку на честь Булгакова встановили на фасаді університетського корпусу влітку 2017 року

З фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка зняли меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову. Про це повідомила учасниця громадської організації «Експертний корпус» Тетяна Швидченко у Facebook.

Організація наприкінці липня подала офіційне звернення з проханням демонтувати зі стін Київського університету «два маркери російської окупації». Зокрема, йшлося про:

меморіальну дошку Булгакову;

радянську меморіальну дошку на фасаді червоного корпусу університету.

«Чекаємо демонтажу другої дошки, присвяченої міфу про «радянську батьківщину», а по суті — руйнівникам української державності в 1921 році. Не може бути жодних компромісів у прибиранні стовпів «руского міра» та «російської культури» з українського простору. Це питання нашої безпеки і гідності», — наголосила Тетяна Швидченко.

Меморіальну дошку на честь Булгакова встановили на фасаді університетського корпусу влітку 2017 року. Дошка мала нагадувати, що у цій будівлі, яка носила назву «Перша київська гімназія» в 1901-1909 роках, навчався відомий письменник.