Чим ближче до вихідних, тим більше ярмарків у Києві (адреси)



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Сьогодні ярмарки пройдуть у семи районах столиці

У четвер, 4 квітня, у Києві із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції відбудуться сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки пройдуть:

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Печерському районі – вул. Московська, 2;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1; просп. Перемоги, 50.

Як повідомлялося, у столиці ярмарки триватимуть до кінця тижня.

До слова, завдяки гарному тогорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжували дешевшати фрукти. Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.