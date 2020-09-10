Чим годують дітей у київських школах: заклади почали публікувати фото сніданків



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Фото сніданків у гімназії №34 «Либідь» ім. Максименка та медичній гімназії №33

У КМДА мають намір контролювати харчування у столичних школах

Столичні школи почали публікувати фото шкільних сніданків на своїх офіційних сторінках у Facebook або у месенджерах для батьків. Як заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, це ініціатива самих шкіл. Завдяки цій пропозиції міська влада зможе контролювати підприємства, що готують для дітей, та швидко реагувати у разі виявлення неякісних страв.

«Ми готові бути максимально відкритими й показати, чим насправді харчуються наші з вами діти. Перші фото вже з’явилися на офіційних сторінках київських шкіл, що дає нам можливість кожного дня контролювати процес шкільного харчування. Водночас ця ініціатива нівелює будь-які спроби спекулювати на темі харчування та викладати несправжні фото сніданків для розпалення суспільного резонансу. Звісно, нам є над чим працювати, і пандемія додала складнощів до організації процесу харчування, але це не дає нікому права поширювати маніпулятивну інформацію», – підкреслив Мондриївський.

Також він зазначив, що такий контроль харчування стане постійним і дасть змогу відстежувати ситуацію з постачальниками харчування до шкіл.

«Ті компанії, які годують наших із вами діток, мають зрозуміти, що тепер вони під постійним контролем. І кожний їх хибний крок бачитимуть абсолютно всі батьки. Місто налаштоване залишити на ринку лише ті компанії, які надаватимуть якісне харчування у будь-яких умовах», – сказав Мондриївський.

До проєкту Stop Fake до кінця тижня долучаться всі 428 столичних комунальних шкіл.

Як повідомляє Хмарочос, З позначками Stop Fake вже опублікували дописи гімназія №34 «Либідь» ім. Максименка та медична гімназія №33. У першій показали процес приготування сендвіча з запеченим м’ясом, салатом та помідором, у другій – шкільний сніданок, який складався з оладок, йогурта та чаю.

З початком навчального року через пандемію коронавірусу школярів почали годувати сніданками й обідами в одноразовому посуді. Водночас батьки почали скаржитися на шкільне харчування і розповсюджувати у соцмережах фото їжі, яка виглядає як «лютий треш», за висловом однієї з дописувачок.