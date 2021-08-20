Поліція затримала грабіжника, який вчиняв напади на кредитні установи Києва (фото, відео)

Правопорушник намагався втекти за кордон

Столичні поліцейські у співпраці з правоохоронцями Львівщини затримали чоловіка, який вчинив розбійні напади на кредитні установи в Києві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У липні поточного року на території Києва сталися розбійні напади на кредитні установи у Голосіївському та Деснянському районах. Тоді для відпрацювання злочинів та встановлення всіх обставин події на місце виїжджали патрульні, кінологи зі службовими собаками та слідчо-оперативні групи Головного і районних управлінь поліції.

Схема злочинів була аналогічною: чоловік заходив у приміщення та погрожував співробітникам предметом, схожим на зброю.

«У Голосіївському районі нападник забрав із каси фінансової установи близько 30 тисяч гривень. Через два тижні він скоїв розбійний напад на інший заклад, але нічого не встиг забрати, оскільки його зупинила реакція менеджера, яка почала кликати на допомогу. Ми ретельно проаналізували два випадки, маршрути пересування зловмисника та згодом встановили його особу та імовірні місця проживання. Також ми дізнались, що чоловік планує втекти за кордон, а відтак у співпраці з поліцейськими Львівщини виявили його в автобусі на шляху виїзду з України», – повідомив начальник управління поліції в Києві Іван Вигівський.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника на Київщині поліцейські виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет, який відправлено на експертизу. Фігурантом виявився раніше не судимий уродженець Полтавської області, 1989 року народження.

«Правопорушник пояснив нам, що на злочинні дії його підштовхнули грошові борги. Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною третьою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Голосіївський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Окрім того, готується повідомлення затриманому про підозру за вчинення аналогічного злочину у Деснянському районі столиці. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна», – додав Вигівський.