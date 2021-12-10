На Донеччині в житловому будинку вибухнув тротил, загинула жінка

Внаслідок вибуху загинула жінка та двох чоловіків було травмовано

У селі Звірове, що у Донецькій області, стався вибух тротилу в житловому будинку. Загинула одна людина, ще двоє поранені, повідомляє пресцентр ДСНС.

«9 грудня о 22:57 надійшла інформація про пожежу в приватному житловому будинку на вул. Сазонова, що у селі Звірове Покровської міської громади», - йдеться в повідомленні.

Так, по прибуттю рятувальників було встановлено, що в будинку, ймовірно, стався вибух тротилу.

«Внаслідок чого загинула жінка та постраждали два чоловіка, які отримали рвані рани кінцівок ніг та обличчя», – вказано в прес-службі.

Наразі анкетні дані постраждалих встановлюються, ознак горіння на місці рятувальники не виявили. Конструкції будинку не пошкоджені.

Причину та обставини події встановлюють правоохоронці.

До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС залучалось вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, що 2 грудня у житловому будинку в Покровську вибухнув газ. Власник квартири опинився у лікарні.

Напередодні у будинку на Одещині прогримів вибух. Ймовірна причина займання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі (за попередньою інформацією, власниця топила піч за допомогою легкозаймистих рідин, а саме – бензину).