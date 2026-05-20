Безкоштовний проїзд у Києві: влада пояснила, хто має право на пільгу

glavcom.ua
У столичному бюджеті передбачено майже 875 млн грн на компенсацію пільгового проїзду

Наразі пільговим проїздом у столиці можуть користуватися близько 1,1 млн жителів міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Так, цього року у столичному бюджеті передбачено майже 875 млн грн на компенсацію пільгового проїзду, із них 181,7 млн грн – для учнів, студентів і курсантів. Найчисельнішою категорією є пенсіонери – понад 570 тисяч осіб», – йдеться у повідомленні.

Право на безплатний проїзд також мають:

  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи; 
  • люди з інвалідністю I, II, III груп; 
  • діти з інвалідністю; 
  • особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 
  • особи, які здійснюють догляд за людиною або дитиною з інвалідністю І групи;
  • інші категорії пільговиків. 

Однак, як наголошує КМДА, держава роками не повертає кошти за безкоштовний проїзд пільговиків, який законодавчо сама ж і гарантує. Тому місто вимушене самостійно фінансувати сотні мільйонів гривень щороку.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі. 

До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.

Зауважимо, громадська організація «Пасажири Києва» презентувала нову концепцію оплати проїзду в комунальному транспорті столиці. Активісти наголошують, що Київ досі живе за застарілою моделлю, де постійні пасажири та випадкові туристи платять майже однаково. Натомість пропонується перейти на європейський досвід, який надає максимальний пріоритет та фінансову вигоду тим, хто користується автобусами, тролейбусами та метро регулярно.

Як повідомлялося, журналіст-розслідувач і засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов заявив, що КП «Київпастранс» закупив тролейбуси для столиці за «найвищими цінами», яких раніше не фіксували на українському ринку.

