ДТП на Берестейському проспекті: рух у бік станції метро «Шулявська» ускладнено

У понеділок вранці, 27 квітня, на проспекті Берестейському сталася дорожньо-транспортна пригода, яка спричинила затори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

За попередньою інформацією, рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро «Шулявська». Судячи з оприлюднених фото, одним із учасників аварії став вантажний автомобіль (фура). Інші транспортні засоби на знімках не зафіксовані.

Через ДТП рух транспорту у напрямку станції метро «Шулявська» ускладнений фото: Національна поліція Укрпаїни

Деталі інциденту, причини зіткнення та інформація про можливих постраждалих наразі з’ясовуються. Патрульні закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Нагадаємо, 26 квітня у Печерському районі столиці рятувальники деблокували дівчину з понівеченої внаслідок ДТП автівки. Після зіткнення автомобіля із нежитловою будівлею по вулиці Менделєєва у салоні затисло пасажирку й необхідна була допомога, щоб її визволити. Водія транспортного засобу забрала «швидка» до приїзду рятувальників.

22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.