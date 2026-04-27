Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДТП на Берестейському проспекті: рух у бік станції метро «Шулявська» ускладнено

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Одним із учасників аварії став вантажний автомобіль
фото: Національна поліція України

Деталі інциденту, причини зіткнення та інформація про можливих постраждалих наразі з’ясовуються

У понеділок вранці, 27 квітня, на проспекті Берестейському сталася дорожньо-транспортна пригода, яка спричинила затори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

За попередньою інформацією, рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро «Шулявська». Судячи з оприлюднених фото, одним із учасників аварії став вантажний автомобіль (фура). Інші транспортні засоби на знімках не зафіксовані.

фото: Національна поліція Укрпаїни

Деталі інциденту, причини зіткнення та інформація про можливих постраждалих наразі з’ясовуються. Патрульні закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Нагадаємо, 26 квітня у Печерському районі столиці рятувальники деблокували дівчину з понівеченої внаслідок ДТП автівки. Після зіткнення автомобіля із нежитловою будівлею по вулиці Менделєєва у салоні затисло пасажирку й необхідна була допомога, щоб її визволити. Водія транспортного засобу забрала «швидка» до приїзду рятувальників. 

22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Теги: Київ ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua