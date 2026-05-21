Лікарі «Охматдиту» фіксують різке зростання важких травм у дітей через електросамокати

До 30% звернень до травмпункту лікарні наразі становлять діти з важкими травмами, які вони дістали під час катання на колісному транспорті

Із настанфням тепла та початком літніх канікул в Україні різко зросла кількість дитячих травм, пов’язаних із використанням електросамокатів, мотоциклів та велосипедів. На сьогодні електросамокати стали однією з найголовніших причин госпіталізації неповнолітніх. До 30% усіх звернень до відділення екстреної медичної допомоги та травмпункту НДСЛ «Охматдит» – це діти з важкими ушкодженнями. Лікарі вже зафіксували перший летальний випадок. Про це повідомляє пресслужба Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», інформує «Главком».

Медики наголошують, що швидкість, яку розвиває цей вид транспорту, перетворює будь-яке падіння на так звану високоенергетичну травму.

«Організм дитини фізіологічно не пристосований до таких навантажень і механізмів удару. Тому навіть на перший погляд «звичайне» падіння на швидкості може призвести до тяжких ушкоджень: переломів, черепно-мозкових травм, ушкоджень хребта та внутрішніх органів», – пояснює завідувач травмпункту «Охматдиту» Олександр Мухопад.

Лікарі «Охматдиту» надають допомогу травмованій дитині фото: пресслужба Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

Найчастіше лікарі стикаються не просто із забиттями чи зламаними кінцівками, а з поєднаними травмами. Вони потребують складних багатогодинних операцій та місяців подальшої реабілітації. За словами завідувача відділення Emergency Сергія Клименка, щодня до лікарні потрапляють важкі пацієнти, які потребують термінового хірургічного втручання.

Найчастіше лікарі стикаються не просто із забиттями чи зламаними кінцівками, а з поєднаними травмами фото: пресслужба Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

Найбільшу загрозу для життя становлять:

тяжкі черепно-мозкові ушкодження;

внутрішньочерепні крововиливи;

травми грудної клітки та органів черевної порожнини;

множинні переломи зі зміщеннями та відкриті рани.

Головною причиною трагедій медики називають абсолютне нехтування правилами безпеки. Більшість підлітків та дітей їздять без шоломів, наколінників чи іншого захисного спорядження. Крім того, діти часто стають на один самокат удвох чи навіть утрьох, виїжджають на проїжджу частину, не знаючи базових правил дорожнього руху.

Літні спогади мають бути про канікули та відпочинок, а не про лікарняну палату6 медики закликають дотримуватися правил безпеки на дорозі фото: пресслужба Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

В «Охматдиті» нагадують, що поки питання пересування на електросамокатах та іншому мікротранспорті не врегульоване в Україні на законодавчому рівні, уся відповідальність лягає на батьків. Посилений контроль за дозвіллям дітей та купівля захисного шолома можуть уберегти родину від трагедії, адже одна необачна поїздка здатна змінити чи скалічити життя назавжди.

Нагадаємо, кількість ДТП за участю електросамокатів в Україні збільшується. За минулі п’ять років у судах розглядалося щонайменше 130 таких справ – 34% із них потрапили на розгляд у 2023 році. Найчастіші види ДТП, коли в пригоді винні водії самокатів, – це наїзд на пішохода або пошкодження майна. У таких справах кермувальники переважно відбуваються сплатою штрафу у розмірі від 340 до 850 грн. Також зростає кількість випадків, коли правоохоронці фіксують водіїв самоката в нетверезому стані.

У травні 2025 року Київрада розглядала шляхи врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами. Щоб припинити хаос на тротуарах, місто планувало визначити спеціальні місця для паркування електросамокатів та електровелосипедів. Також створено робочу групу для напрацювання проєкту рішення Київради щодо порядку користування цими транспортними засобами.

У вересні 2025 року Івано-Франківськ став першим містом в Україні, яке запровадило заборону на електросамокати у центрі міста. Приводом також стала травматизація дитини – шестирічна дівчинка потрапила до лікарні після наїзду електротранспорту. Київрада розглядає шляхи врегулювання руху електросамокатів, однак загальнодержавного закону досі немає.

До слова, нещодавно у Хмельницькому заборонили рух електросамокатів у пішохідних зонах міських парків та кількох громадських просторів після загибелі 11-річного хлопчика. Під час засідання робочої групи з організації дорожнього руху та розвитку транспортної інфраструктури Хмельницької міської громади чиновники ухвалили заборону на рух електросамокатів у пішохідних зонах більшості парків, на привокзальній площі та біля озера в мікрорайоні Озерна. Поштовхом до нових обмежень стала трагедія 4 травня. О 14:50 в парку імені Чекмана 11-річний хлопчик їхав електросамокатом велосипедною доріжкою, не впорався з керуванням і впав, сильно вдарившись головою. Дитину госпіталізували до реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні, однак врятувати її не вдалося.