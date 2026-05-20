Київ зустрів легендарного художника Івана Марчука несподіваним подарунком до ювілею (фото)

Шанувальники зібралися в Музеї історії Києва, щоб побачитися з Національним художником України

Художник Іван Марчук, який 12 травня відзначив своє 90-річчя у Відні, прибув до України та відвідав виставку своїх картин у Музеї історії Києва. Тут на Маестро (так Івана Марчука називає його близьке оточення) чекало кілька подарунків, зокрема і скриня з Непалу від журналіста та мандрівника Дмитра Комарова. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома», яка побувала на зустрічі з митцем.

Чимало шанувальників зібралися 20 травня в Музеї історії Києва, щоб потиснути руку митцю, взяти автограф або ж просто побачитися з Національною легендою України. Серед них – посол Хорватії Аніца Джамич, посол Аргентини Елена Летісія Мікусінскі, дружина Героя України, дисидента Степана Хмари Роксолана, президент Національної академії мистецтв (НАМ) України Віктор Сидоренко, журналіст-мандрівник Дмитро Комаров, очільник платформи «Культурні сили» Коля Сєрга.

Після прогулянки виставкою для Івана Марчука заспівали військові артисти «Культурних сил», а президент Національної академії мистецтв Віктор Сидоренко разом із іншими членами президії вручив Івану Марчуку найвищу відзнаку Академії – Орден Мистецтв.

Ювіляра привітав і Дмитро Комаров. Мандрівник подарував Маестро скриню з Непалу зі своєї особистої колекції.

«Ви справді гордість і амбасадор України у світі. Я в десятках країн зустрічав людей, які вас знають. Завжди, подорожуючи, я знав, що є така людина, як ви, якою можна пишатися. Дякую вам за це! Ця скриня приїхала з Непалу, вона дуже стародавня. Ви свої роботи виставляєте на показ усім людям, а тут нехай зберігається те, що для вас важливо, не для музею. Здоров'я вам і довгих років! Зазвичай бажають прожити до 100 років, а вас прошу більше. З днем народження!» – промовив журналіст.

У коментарі «Главкому» Комаров розповів, що до початку повномасштабної війни в Україні часто привозив з різних куточків світу пам’ятні речі. Одна з таких – скриня, придбана на барахолці в Непалі у 2016 році під час зйомок передачі «Світ навиворіт». У цій країні теж знають про Івана Марчука, наголосив мандрівник.

«У мене дуже багато сувенірів і вдома, і в офісі – це трошки музей. Іноді я відчуваю, що якась річ ніби призначена для когось. Так відчув і у випадку з Марчуком. Ця скриня – ручна робота, вона розмальована декоративними лініями, які використовує і художник. Цій скрині, мабуть, навіть більше років, ніж Марчуку, але цього ми ніколи не дізнаємося», – додав Комаров.

До слова, Марчук прибув на виставку в Музеї історії Києва після зустрічі з мером столиці Віталієм Кличком. Міський голова вручив живописцю нагрудний «Знак пошани» та боксерську рукавичку зі своїм підписом. Однак не обійшлося без конфузу. Звітуючи про подію у своїх соцмережах, Кличко припустився грубої фактологічної помилки.

Нагадаємо, з нагоди 90-річного ювілею президент України Володимир Зеленський відзначив державного та культурного діяча, всесвітньо відомого художника-живописця Івана Марчука високою державною нагородою – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Свій ювілей Іван Марчук святкував 12 травня 2026 року.