Вандали знищили клумби тюльпанів у двох районах столиці (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Вандали знищили клумби тюльпанів у двох районах столиці (фото)
У «Київзеленбуді» зазначають, що такі дії мають ознаки навмисного нищення об’єктів благоустрою та псують вигляд міста
фото: КМДА

Більшість тюльпанів, які знищили вандали, подарували Києву нідерландські партнери як символ підтримки у складні для міста часи

У ніч на 29 квітня у столиці зафіксовані випадки умисного пошкодження квітників у кількох районах. Як повідомили в комунальному об'єднанні «Київзеленбуд», невідомі знищили клумби тюльпанів, які перебували у фазі активного цвітіння, інформує «Главком».

Пошкодження квітів зафіксовано у двох районах столиці
фото: преслужба КМДА

Зокрема, факти вандалізму зафіксовані в Шевченківському та Святошинському районах. Зелені насадження пошкоджені на таких локаціях: сквер імені Сергія Виноградського, Каштановий бульвар, Львівська площа, сквер Артема Соханя та Берестейський проспект.

Невідомі зіпсували клумби, які були на піку розквіту
фото: пресслужба КМДА

Повідомляється, що невідомі вирвали квіти з корінням, потоптали та розкидали їх на клумбах. Більшість тюльпанів подарували Києву нідерландські партнери як символ підтримки у складні для міста часи.

Більшість тюльпанів, які знищили вандали, подарували Києву нідерландські партнери як символ підтримки у складні для міста часи
фото: пресслужба КМДА

У «Київзеленбуді» зазначають, що такі дії мають ознаки навмисного нищення об’єктів благоустрою та псують вигляд міста. Працівники комунальних служб оперативно відреагували на інциденти, викликали поліцію та зафіксували факти пошкодження зелених насаджень.

Комунальні служби вже почали відновлювати пошкоджені клумби
фото: пресслужба КМДА

Київська міська державна адміністрація наголошує, що у громадських просторах Києва розміщені камери відеоспостереження, завдяки яким фіксуються такі правопорушення.

Повідомляється, шо наразі встановлюються причетні особи для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством. Паралельно комунальні служби почали відновлювати пошкоджені клумби.

У «Київзеленбуді» наголошують: збереження зелених зон і квітників є спільною відповідальністю громади, а подібні випадки вандалізму неприпустимі.

У разі наявності будь-якої інформації про обставини події або осіб, причетних до правопорушення, громадян просять повідомляти правоохоронні органи.

«Главком» писав, що у столиці розпочався сезон цвітіння тюльпанів. Уже з’явилися перші квіти, зокрема висаджені з цибулин, які Київ отримав у подарунок від нідерландських компаній Smit Flowers та Flower Planet за сприяння Почесного консульства України в Королівстві Нідерланди. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

