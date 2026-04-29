Вандали знищили клумби тюльпанів у двох районах столиці (фото)

У ніч на 29 квітня у столиці зафіксовані випадки умисного пошкодження квітників у кількох районах. Як повідомили в комунальному об'єднанні «Київзеленбуд», невідомі знищили клумби тюльпанів, які перебували у фазі активного цвітіння, інформує «Главком».

Зокрема, факти вандалізму зафіксовані в Шевченківському та Святошинському районах. Зелені насадження пошкоджені на таких локаціях: сквер імені Сергія Виноградського, Каштановий бульвар, Львівська площа, сквер Артема Соханя та Берестейський проспект.

Повідомляється, що невідомі вирвали квіти з корінням, потоптали та розкидали їх на клумбах. Більшість тюльпанів подарували Києву нідерландські партнери як символ підтримки у складні для міста часи.

У «Київзеленбуді» зазначають, що такі дії мають ознаки навмисного нищення об’єктів благоустрою та псують вигляд міста. Працівники комунальних служб оперативно відреагували на інциденти, викликали поліцію та зафіксували факти пошкодження зелених насаджень.

Київська міська державна адміністрація наголошує, що у громадських просторах Києва розміщені камери відеоспостереження, завдяки яким фіксуються такі правопорушення.

Повідомляється, шо наразі встановлюються причетні особи для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством. Паралельно комунальні служби почали відновлювати пошкоджені клумби.

У «Київзеленбуді» наголошують: збереження зелених зон і квітників є спільною відповідальністю громади, а подібні випадки вандалізму неприпустимі.

У разі наявності будь-якої інформації про обставини події або осіб, причетних до правопорушення, громадян просять повідомляти правоохоронні органи.

«Главком» писав, що у столиці розпочався сезон цвітіння тюльпанів. Уже з’явилися перші квіти, зокрема висаджені з цибулин, які Київ отримав у подарунок від нідерландських компаній Smit Flowers та Flower Planet за сприяння Почесного консульства України в Королівстві Нідерланди.