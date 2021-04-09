Ефект коронавірусу: елітні автомобілі б’ють рекорди продажів

В першому кварталі 2021 року британський виробник люксових авто – Rolls-Royce – продав рекордну кількість машин

Світова криза, до якої призвів коронавірус, добре впливає на продажі люксових автомобілів. Це наочно демонструє останній звіт Rolls-Royce – британського виробника елітних машин.

Перший квартал 2021 року став рекордним за всю 116-річну історію компанії. За останні три місяці продажі автомобілів Rolls-Royce виросли на 62% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

З 1 січня по 31 березня клієнти марки отримали 1380 машин. Таким чином, компанія побила попередній квартальний рекорд, встановлений в 2019 році.

За словами виконавчого директора Rolls-Royce Motor Cars Торстена Мюллер-Отвоса, попит зріс на всіх світових ринках. Лідерами стали Китай, США і Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Салон Rolls-Royce Cullinan

Найбільш затребуваними виявилися бізнес-лімузин Ghost, представлений в 2020 році, і розкішний позашляховик Cullinan. Обидва офіційно продаються і в Україні. Наприклад, вітчизняні ціни на кросовер Rolls-Royce Cullinan (на фото) стартують приблизно з 18,3 мільйона гривень.

В Україні в під час пандемії коронавірусу попит на преміальні автомобілі також пішов в гору. Так, наприклад, за даними українського офісу BMW, в перші два місяці 2021 року українці купили «баварських» автомобілів на 26,2% більше, ніж торік. І це враховуючи те, що в січні цього року було запроваджено локдаун. Тоді як минулого року в січні-лютому карантину ще не було.

«…попит на автомобілі преміум-сегменту є чи не найстабільнішою річчю в нашій країні», – зазначили в представництві BMW.

Детально про продажі нових автомобілів під час карантину «Главком.Техно» розповідав в матеріалі за цим посиланням.