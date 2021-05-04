Глобальна програма з вакцинації проти Covid-19 практично зупинилась – Neue Zürcher Zeitung

60 країн вже кілька тижнів чекають на вакцину індійського виробництва

В Індії лютує друга хвиля коронавірусу. Це тягне за собою наслідки і для глобальної кампанії з вакцинації: 60 країн вже кілька тижнів чекають на вакцину індійського виробництва. Особливо сильно страждає Африка. Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

«Індія є основним постачальником міжнародного проєкту по вакцинації Covax, - пояснює журналістка Наталі Венгер. – Оскільки в Індії сильно зростає захворюваність, в кінці березня уряд тимчасово припинив експорт вакцини з Інституту сироватки в Пуні – найбільшого в світі виробника вакцин. Затримки поставок зачіпають десятки мільйонів доз вакцини і уповільнюють імунізацію на півдні планети – при цьому саме країни, що розвиваються вкрай потребують вакцини від Covax».

«Проєкт Covax, ініційований ВООЗ, організацією допомоги дітям Unicef і глобальним альянсом із вакцинації Gavi, покликаний забезпечити доступ до вакцинації біднішим країнам. Ідея ініціативи полягає в тому, що багаті держави фінансують вакцини для бідних країн. Спочатку за допомогою Covax планувалося розподілити 251 млн доз вакцини до кінця травня. Однак до кінця квітня було поставлено лише 16% доз. За останні два тижні Covax надав в цілому менш 2 млн доз для відправки у 92 країни третього світу», - йдеться у статті.

«Інститут сироватки поставив 30 млн доз вакцини - але третина з них до самої Індії, – зазначає видання. – (...) 60 країн вже два тижні очікують на вакцину з інституту. За цей час жодна доза не покинула Індію. За даними глобального альянсу з вакцинації Gavi, постраждалі держави були проінформовані про затримки, які можуть тривати до літа. Для більшості цих країн Covax - це єдиний спосіб отримати вакцину від Covid-19. Оскільки Індія призупинила експорт, багато хто з цих країн до цих пір не отримали жодної дози, серед них такі густонаселені держави, як Пакистан, Бангладеш і Мексика».

Не дивлячись на затримки, Covax не відмовляється від своєї мети: всі країни, які подали заявки на вакцину, повинні до середини року отримати достатню кількість вакцини, щоб вакцинувати 3- 4%населення. В даний час Covax веде переговори з індійським урядом про відновлення поставок вакцин.

Від затримок поставок особливо страждає Африка. Лише у небагатьох країн Африки є власні програми вакцинації. (...) Африканська цільова група з придбання вакцин (AVATT), створена главами держав Африканського союзу, зібрала достатньо коштів для закупівлі до 400 млн доз вакцини у компанії Johnson & Johnson. Але через глобальний дефіциту вакцина надійде не раніше осені.

За словами директора Африканських центрів по контролю і профілактиці захворювань Джона Нкенгасонга, «деякі країни, зокрема, Гана і Руанда, вже витратили всі наявні дози вакцини. Багато людей, які отримали перше щеплення через Covax, не знають, коли вони отримають друге щеплення».

«Через невизначеності, багато держав втрачають довіру до проекту Covax. Про це свідчать внутрішні документи ВООЗ, наявні в розпорядженні Associated Press. Багато учасників Covax побоюються, що не всі люди, що вже зробили щеплення, гарантовано отримають другу дозу протягом 12 тижнів. африканські країни звертаються до Росії і Китаю, щоб отримати вакцину – незважаючи на те, що клінічні дані про ефективність і безпеку вакцин «Супутник» і Sinovac не задовольняють вимог», – пише Neue Zürcher Zeitung.

Нагадаємо, в Індії зафіксована рекордна кількість смертей від коронавірусу. Велика Британія готова надати додаткову підтримку Індії у боротьбі з пандемією. 1000 апаратів ШВЛ для боротьби з Covid відправлять найближчим часом.

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