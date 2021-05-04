США почнуть вакцинувати дітей препаратом Pfizer

Учні середньої школи в Іст-Хартфорді, штат Коннектикут, були щеплені минулого тижня

Учні середньої школи в Іст-Хартфорді, штат Коннектикут, були щеплені минулого тижня

Учні середньої школи в Іст-Хартфорді, штат Коннектикут, були щеплені минулого тижня

Вакцина вже схвалена в США для тих, кому 16 років і старше

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США готується дозволити використання вакцини Pfizer / BioNTech для підлітків у віці 12−15 років до початку наступного тижня. Про це повідомляє New York Times.

Результати клінічних випробувань засвідчили, що Pfizer на 100% ефективна для дітей у віці від 12 до 15 років.

Наразі вакцина дозволена до застосування для людей у віці від 16 років і старше.

У Pfizer поки не прокоментували це повідомлення.

Крім того, Moderna та Johnson & Johnson також випробовують свої вакцини на особах віком від 12 до 18 років, причому дані дослідження Moderna очікуються найближчим часом.

Минулого тижня США повністю вакцинували від коронавірусу 100 мільйонів людей. 100 млн – це 38% дорослого населення країни. При цьому 55% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини.

До слова, губернатор Нью-Джерсі пообіцяв келих пива за щеплення від Covid-19. «Ми запускаємо нашу програму «щеплення і пиво», щоб спонукати жителів Нью-Джерсі старше 21 років, які мають право на вакцину зробити щеплення», - повідомив Мерфі в своєму Twitter.

Раніше ВООЗ дозволила застосування ще однієї вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину від коронавірусної інфекції американської компанії Moderna.

До слова, ВООЗ планує опублікувати свої оцінки для включення до списку екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня.

Тим часом в Україні у дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19.

До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.



