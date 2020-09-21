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    У Києві на парковці невідомий розбив п’ять машин (відео)

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    Поліція проводить перевірку камер відеоспостереження - У Києві на парковці невідомий розбив п’ять машин (відео)
    Поліція проводить перевірку камер відеоспостереження

    Зловмиснику не сподобалися машини на парковці ЖК «Варшавський квартал» у Подільському районі

    У Подільському районі столиці на парковці ЖК «Варшавський квартал» невідомий розбив п'ять машин.  Про це стало відомо з повідомлення на сторінці «Київ Оперативний» в соцмережі Facebook.

    Зазначається, що особа винуватця інциденту встановлюється.

    Поліція проводить перевірку камер відеоспостереження.

    За попередніми даними інцидент стався через водія вантажівки, який перебував у стані алкогольного сп'яніння в ніч з 19 на 20 вересня.

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