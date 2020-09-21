У Києві на парковці невідомий розбив п’ять машин (відео)



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Поліція проводить перевірку камер відеоспостереження

Зловмиснику не сподобалися машини на парковці ЖК «Варшавський квартал» у Подільському районі

У Подільському районі столиці на парковці ЖК «Варшавський квартал» невідомий розбив п'ять машин. Про це стало відомо з повідомлення на сторінці «Київ Оперативний» в соцмережі Facebook.

Зазначається, що особа винуватця інциденту встановлюється.

Поліція проводить перевірку камер відеоспостереження.

За попередніми даними інцидент стався через водія вантажівки, який перебував у стані алкогольного сп'яніння в ніч з 19 на 20 вересня.