Влада обіцяє зберегти частину майолікових панно на фасаді дитсадка на Позняках

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Влада обіцяє зберегти частину майолікових панно на фасаді дитсадка на Позняках
Будівля розташована на вулиці Анни Ахматової, 5Б
фото: Olena Borysova/Facebook

Автор панно – заслужений діяч мистецтв України Іван Пилипенко. Він створив їх у 1989–1990 роках

Центральну частину декоративних майолікових панно на фасаді дитсадка №809 на Позняках планують зберегти. Про це йдеться у відповіді Дарницької РДА, інформує «Главком».

«По демонтажу декоративної плитки на фасаді ЗДО 809 повідомляємо: на численні прохання дописувачів центральна частина малюнку з декоративної плитки буде збережена», – зазначили в РДА.

Коментар Дарницької РДА.
Коментар Дарницької РДА.
скриншот

Натомість фахівці паралельно шукатимуть альтернативні варіанти утеплення фасаду, аби врятувати унікальне оздоблення.

Будівельники зашивають майоліку на фасаді дитсадка 809 в Києві
Будівельники зашивають майоліку на фасаді дитсадка 809 в Києві
фото: Olena Borysova/Facebook

Будівля розташована на вулиці Анни Ахматової, 5Б. Автор панно – заслужений діяч мистецтв України Іван Пилипенко. Він створив їх у 1989–1990 роках. Панно виконані з майоліки – кераміки, вкритої кольоровими емалями. За задумом автора, зображення відсилає до творчості Марії Примаченко та Георгія Нарбута.

Крментар Дарницької РДА щодо демонтажу панно
Крментар Дарницької РДА щодо демонтажу панно
скриншот

Спершу декоративне оздоблення планували «зашити» під утеплення. Рішення пояснювали тим, що плитка перебуває в аварійному стані, може відпасти та становити небезпеку для дітей, а також не підлягає акуратному демонтажу для реставрації через імовірне розтріскування. 

Автор панно – заслужений діяч мистецтв України Іван Пилипенко. Він створив їх у 1989–1990 роках
Автор панно – заслужений діяч мистецтв України Іван Пилипенко. Він створив їх у 1989–1990 роках
фото: Olena Borysova/Facebook

Дослідниця монументально-декоративного мистецтва періоду 1960-90-тих років Олена Борисова звернула увагу, що офіційна відповідь адміністрації має низку суперечностей. Зокрема, обстеження проводило управління освіти, а не фахівці з реставрації чи культурної спадщини. В аргументації наголошено лише на «аварійному стані плитки», без оцінки художньої цінності панно.

Руйнувати монументальні роботи Пилипенка на фасаді дитсадка будівельники почали ще у червні
Руйнувати монументальні роботи Пилипенка на фасаді дитсадка будівельники почали ще у червні
фото: Olena Borysova/Facebook

Борисова звертає увагу й на розмитість формулювань – немає конкретики, хто саме проводив обстеження і які документи це підтверджують. Відповідь виглядає категоричною, без спроби запропонувати альтернативні варіанти збереження, як-от музеєфікація чи інтеграція у новий фасад.

«І ключова контроверза: якщо плитка «аварійна», то чому утеплювач кладуть прямо поверх неї? Якщо небезпечна – її треба знімати. Якщо тримається – чому не зберегти?», – зазначає Борисова.

Водночас, визнає дослідниця, у відповіді РДА є й аргументи, з якими можна погодитися: небезпека падіння плитки у дитсадку – серйозний ризик для дітей, відсутність утеплення шкодить температурному режиму, а також наголошується, що крихка плитка не підлягає акуратному демонтажу без руйнування.

Допис дослідниці монументально-декоративного мистецтва Олени Борисової
Допис дослідниці монументально-декоративного мистецтва Олени Борисової
скриншот

Руйнувати монументальні роботи Пилипенка на фасаді дитсадка почали ще у червні. Зокрема, тоді ремонтники знищили інше панно та розбили ґанок, прикрашений майолікою.

Нагадаємо, столична влада продовжила роботу експертної групи з питань збереження монументального мистецтва. Експертна група вже опрацювала 135 об’єктів монументального мистецтва, серед яких мозаїки, вітражі, розписи та скульптури, що прикрашають фасади та інтер’єри будівель Києва. Усі ці об’єкти внесені до спеціальної інформаційно-аналітичної системи. Це дозволить не лише зберегти їх від руйнування, але й популяризувати серед мешканців та гостей міста.

