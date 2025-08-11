Головна Київ Новини
Автотроща в Києві: лоб у лоб зіткнулися дві автівки

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Автотроща в Києві: лоб у лоб зіткнулися дві автівки
скриншот з відео

На місці працюють медики та патрульна поліція

Пізно ввечері 10 серпня на Поштовій площі у столиці сталося серйозне лобове зіткнення двох автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, кілька людей отримали травми.

Аварія сталася за участю автомобілей Volkswagen та KIA. 

На місці працюють медики та патрульна поліція.

Причини аварії встановлюють правоохоронці. 

Нагадаємо, вранці, 10 серпня, на Окружній у Києві сталася масштабна аварія за участю кількох автівок.

За попередніми даними, на Окружній в українській столиці зіткнулися шість транспортних засобів. Внаслідок жахливої аварії є постраждалі.

На місце ДТП прибули поліція та медики. Деталі аварії та кількість постраждалих з'ясовуються, але ситуація серйозна. Рух на ділянці, де зіткнулися транспортні засоби, перекрито. Національна поліція подробиці щодо аварії поки що не надала.

