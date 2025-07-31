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Момент збиття російської ракети «Іскандер-К», що летіла на Київ, потрапив на відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Момент збиття російської ракети «Іскандер-К», що летіла на Київ, потрапив на відео
фото: скриншот з відео

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ

Сили оборони показали збиття російської ракети «Іскандер-К», яка летіла на Київ. Відповідне відео оприлюднила окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, передає «Главком».

«Момент збиття ворожої ракети вдалося зафіксувати на відео! Під час нічної повітряної атаки на Київ розрахунок ПЗРК зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої бригади збив ворожу ракету «Іскандер-К», – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Станом на 19:45 відомо про 15 загиблих, серед них хлопчик шести років. 

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.  Станом на зараз, за даними МВС, кількість загиблих у Києві зросла до 11 людей, з них – одна дитина. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Під час нічної атаки російських окупантів на Київ 31 липня дівчинка, на ім'я Вероніка, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху житлового будинку, вижила, приземлившись після падіння. Вона припускає, що її врятувало ліжко, яке відкинуло разом із нею під час вибуху. 

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук. 

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Теги: Київ війна російська ракета

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Момент збиття російської ракети «Іскандер-К», що летіла на Київ, потрапив на відео
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