Де цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медичне обстеження (графік)



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Кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі»

За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 979 обстежень

У Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із цим написом в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.

За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 979 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 84 072 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«За результатами обстежень минулого тижня у 694 киян у рамках проекту виявлено надмірну вагу, у 450 – підвищений артеріальний тиск, у 144 – високий рівень цукру крові, у 369 – високий рівень холестерину», – розповів він.

Окрім того, минулого тижня здійснено 65 виїздів мультидисциплінарних бригад.

«До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.