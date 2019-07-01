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    Новини

    Де цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медичне обстеження (графік)

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    <span>Кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом &laquo;Лікар у Вашому домі&raquo;</span> - Де цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медичне обстеження (графік)
    Кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі»

    За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 979 обстежень

    У Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із цим написом в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.

    За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 979 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 84 072 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «За результатами обстежень минулого тижня у 694 киян у рамках проекту виявлено надмірну вагу, у 450 – підвищений артеріальний тиск, у 144 – високий рівень цукру крові, у 369 – високий рівень холестерину», – розповів він.

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    Окрім того, минулого тижня здійснено 65 виїздів мультидисциплінарних бригад.

    «До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.

    Голосіївський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 01.07.2019

    11:00-13:00

    вул. Васильківська, 27, корп.1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Вівторок, 02.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп.1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Середа, 03.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп.1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Четвер, 04.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп.1

    (Центр активного довголіття громадян)

    П’ятниця, 05.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп.1

    (Центр активного довголіття громадян)

     

     

     

    Дарницький район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 01.07.2019

    11:00-14:00

    Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»)

    вул. Вербицького, 1 (аптека № 62 КП «Фармація»)

    Вівторок, 02.07.2019

    вул. Срібнокільська, 20В (аптека «Фармсоюз»)

    вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості)

    Середа, 03.07.2019

    Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»)

    Четвер, 04.07.2019

    вул. Степана Олійника, 21 (Управління (Центр) надання адміністративних послуг)

    вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП «Фармація»)

    П’ятниця, 05.07.2019

    вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості)

     

     

     

    Деснянський район

     

     

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 01.07.2019

     

     

     

    11:00-14:00

     

     

    9:00-12:00

     

    10.00-14.00

     

     

     

     

     

    Вівторок, 02.07.2019

    просп. Маяковського, 47

    Середа, 03.07.2019

    вул. Шолом-Алейхема, 18

     

    парк Деснянський

    Четвер, 04.07.2019

     

    просп. Маяковського, 73

    П’ятниця, 05.07.2019

     

     

     

     

    Дніпровський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 01.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Червоноткацька, 31 (Відділення поштового зв’язку)

    вул. Алма-Атинська, 37-Б (аптека «Фарма плюс»)

    Вівторок, 02.07.2019

     

    11:00-14:00

     

     

     

    10.00-13.00

     

     

    вул. Миропільська, 1 (Аптека № 77)

    вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»)

    вул. Алма-Атинська, 37-Б (аптека «Фарма плюс»)

    бульвар Перова, 15 (КП «Фармація» аптека № 79)

    Середа, 03.07.2019

    11:00-14:00

     

     

     

    14:00-16:00

     

    вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини)

    вул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ № 6)

     

    вул. Пожарського, 8-А (ЖРЕО № 402)

    Четвер, 04.07.2019

     

    11:00-14:00

    вул. Миропільська 13-А (ЖРЕО № 404)

    вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»)

    вул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ №6)

    П’ятниця, 05.07.2019

     

    11:00-14:00

    вул. Миропільська, 1 (аптека № 77)

    вул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ № 6)

     

    Оболонський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 01.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві)

    Вівторок, 02.07.2019

    вул. Рокосовського, 4 (Аптека КП «Фармація» № 55)

     

    Середа, 03.07.2019

    вул. Тимошенка , 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві)

    Четвер, 04.07.2019

    вул. Петра Панча, 7-Б (Оболонський районний Центр зайнятості)

    П’ятниця, 05.07.2019

    вул. Озерна, 18-А (Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району)

     

     

     

    Печерський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 01.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Цитадельна, 4/7

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Вівторок, 02.07.2019

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Середа, 03.07.2019

    вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Четвер, 04.07.2019

    вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)

    вул. Підвисоцького, 4-А

    П’ятниця, 05.07.2019

    вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)

    вул. Підвисоцького, 4-А

     

    Подільський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 01.07.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Копилівська, 1/7 (дитяча поліклініка)

     

    вул. О. Бестужева, 32 (територіальний соціальний центр)

    Вівторок, 02.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Кирилівська, 107 (амбулаторія ЗП-СМ № 4)

    вул. Мостицька, 9 (амбулаторії ЗП-СМ № 6,7)

    Середа, 03.07.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Волоська, 47, каб. 322 (КНП «ЦПМСД № 1»)                     

    просп. Свободи, 22 (КП «Фармація № 51»)

    Четвер, 04.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Волоська, 47, каб.113                        

    просп. Свободи, 22 (КП «Фармація № 51»)

    П’ятниця, 05.07.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Мостицька, 9, каб.250

             

    вул. Полкова, 57 (АЗП-СМ № 1)

     

    Святошинський район

     

     

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 01.07.2019

    11:00-14:00

    09:00-12:00

     

     

     

    11:00-14:00

    09:00-12:00

     

     

    11:00-14:00

    09:00-12:00

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)

    Вівторок, 02.07.2019

     

    Середа, 03.07.2019

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)

    Четвер, 04.07.2019

     

    П’ятниця, 05.07.2019

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)

     

    Солом’янський район

     

     

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 01.07.2019

    11:00-14:00

    просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)

     

    просп. Комарова, 3 (Медмістечко)

     

    Вівторок, 02.07.2019

    просп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту  Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації)

     

    просп. Комарова, 3 (Медмістечко)

    Середа, 03.07.2019

    вул. Липківського, 27/5 (Аптека КП № 17)

     

    просп. Перемоги, 45 (Аптека КП № 36)

     

    Четвер, 04.07.2019

    просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)

     

    просп. Комарова, 3 (Медмістечко)

    П’ятниця, 05.07.2019

    просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)

     

    просп. Комарова, 3 (Медмістечко)

    Шевченківський район

     

     

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 01.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3

    Вівторок, 02.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Богдана Хмельницького, 24

    (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 1

    Середа, 03.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Січових Стрільців, 10

     КП «Фармація» аптека № 7

     КНП ЦПМСД № 2

    Четвер, 04.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Богдана Хмельницького, 24

    (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 3

    П’ятниця, 05.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація)

     КНП ЦПМСД № 1
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