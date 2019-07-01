Де цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медичне обстеження (графік)
За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 979 обстежень
У Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із цим написом в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.
За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 979 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 84 072 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«За результатами обстежень минулого тижня у 694 киян у рамках проекту виявлено надмірну вагу, у 450 – підвищений артеріальний тиск, у 144 – високий рівень цукру крові, у 369 – високий рівень холестерину», – розповів він.
Окрім того, минулого тижня здійснено 65 виїздів мультидисциплінарних бригад.
«До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.
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Голосіївський район
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Дата
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Час
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Адреса
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Понеділок, 01.07.2019
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11:00-13:00
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вул. Васильківська, 27, корп.1
(Центр активного довголіття громадян)
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Вівторок, 02.07.2019
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вул. Васильківська, 27, корп.1
(Центр активного довголіття громадян)
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Середа, 03.07.2019
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вул. Васильківська, 27, корп.1
(Центр активного довголіття громадян)
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Четвер, 04.07.2019
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вул. Васильківська, 27, корп.1
(Центр активного довголіття громадян)
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П’ятниця, 05.07.2019
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вул. Васильківська, 27, корп.1
(Центр активного довголіття громадян)
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Дарницький район
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Дата
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Час
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Адреса
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Понеділок, 01.07.2019
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11:00-14:00
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Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»)
вул. Вербицького, 1 (аптека № 62 КП «Фармація»)
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Вівторок, 02.07.2019
|
вул. Срібнокільська, 20В (аптека «Фармсоюз»)
вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості)
|
Середа, 03.07.2019
|
Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»)
|
Четвер, 04.07.2019
|
вул. Степана Олійника, 21 (Управління (Центр) надання адміністративних послуг)
вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП «Фармація»)
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П’ятниця, 05.07.2019
|
вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості)
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Деснянський район
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Дата
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Час
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Адреса
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Понеділок, 01.07.2019
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11:00-14:00
9:00-12:00
10.00-14.00
|
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Вівторок, 02.07.2019
|
просп. Маяковського, 47
|
Середа, 03.07.2019
|
вул. Шолом-Алейхема, 18
парк Деснянський
|
Четвер, 04.07.2019
|
просп. Маяковського, 73
|
П’ятниця, 05.07.2019
|
|
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Дніпровський район
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Дата
|
Час
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Адреса
|
Понеділок, 01.07.2019
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11:00-14:00
|
вул. Червоноткацька, 31 (Відділення поштового зв’язку)
вул. Алма-Атинська, 37-Б (аптека «Фарма плюс»)
|
Вівторок, 02.07.2019
|
11:00-14:00
10.00-13.00
|
вул. Миропільська, 1 (Аптека № 77)
вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»)
вул. Алма-Атинська, 37-Б (аптека «Фарма плюс»)
бульвар Перова, 15 (КП «Фармація» аптека № 79)
|
Середа, 03.07.2019
|
11:00-14:00
14:00-16:00
|
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини)
вул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ № 6)
вул. Пожарського, 8-А (ЖРЕО № 402)
|
Четвер, 04.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Миропільська 13-А (ЖРЕО № 404)
вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»)
вул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ №6)
|
П’ятниця, 05.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Миропільська, 1 (аптека № 77)
вул. Рогозівська, 6 (АЗПСМ № 6)
|
|
Оболонський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 01.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві)
|
Вівторок, 02.07.2019
|
вул. Рокосовського, 4 (Аптека КП «Фармація» № 55)
|
Середа, 03.07.2019
|
вул. Тимошенка , 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві)
|
Четвер, 04.07.2019
|
вул. Петра Панча, 7-Б (Оболонський районний Центр зайнятості)
|
П’ятниця, 05.07.2019
|
вул. Озерна, 18-А (Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району)
|
|
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|
Печерський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 01.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Цитадельна, 4/7
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Вівторок, 02.07.2019
|
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Середа, 03.07.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Четвер, 04.07.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)
вул. Підвисоцького, 4-А
|
П’ятниця, 05.07.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)
вул. Підвисоцького, 4-А
|
|
Подільський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 01.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Копилівська, 1/7 (дитяча поліклініка)
вул. О. Бестужева, 32 (територіальний соціальний центр)
|
Вівторок, 02.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Кирилівська, 107 (амбулаторія ЗП-СМ № 4)
вул. Мостицька, 9 (амбулаторії ЗП-СМ № 6,7)
|
Середа, 03.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Волоська, 47, каб. 322 (КНП «ЦПМСД № 1»)
просп. Свободи, 22 (КП «Фармація № 51»)
|
Четвер, 04.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Волоська, 47, каб.113
просп. Свободи, 22 (КП «Фармація № 51»)
|
П’ятниця, 05.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Мостицька, 9, каб.250
вул. Полкова, 57 (АЗП-СМ № 1)
|
|
Святошинський район
|
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|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 01.07.2019
|
11:00-14:00
09:00-12:00
11:00-14:00
09:00-12:00
11:00-14:00
09:00-12:00
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)
|
Вівторок, 02.07.2019
|
|
Середа, 03.07.2019
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)
|
Четвер, 04.07.2019
|
|
П’ятниця, 05.07.2019
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)
|
|
Солом’янський район
|
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|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 01.07.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)
просп. Комарова, 3 (Медмістечко)
|
Вівторок, 02.07.2019
|
просп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації)
просп. Комарова, 3 (Медмістечко)
|
Середа, 03.07.2019
|
вул. Липківського, 27/5 (Аптека КП № 17)
просп. Перемоги, 45 (Аптека КП № 36)
|
Четвер, 04.07.2019
|
просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)
просп. Комарова, 3 (Медмістечко)
|
П’ятниця, 05.07.2019
|
просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)
просп. Комарова, 3 (Медмістечко)
|
Шевченківський район
|
|
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Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 01.07.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3
|
Вівторок, 02.07.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Богдана Хмельницького, 24
(Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 1
|
Середа, 03.07.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Січових Стрільців, 10
КП «Фармація» аптека № 7
КНП ЦПМСД № 2
|
Четвер, 04.07.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Богдана Хмельницького, 24
(Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 3
|
П’ятниця, 05.07.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація)
КНП ЦПМСД № 1