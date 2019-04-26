Де і коли в Києві можна освятити великодні кошики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У всіх храмах Києва пройдуть святкові богослужіння, після яких - освячення великодніх кошиків

Освячення великодніх кошиків буде проходити в київських храмах 27 і 28 квітня. У всіх православних і греко-католицьких храмах столиці відбудуться урочисті Великодні богослужіння.

Майже у всіх київських храмах Великодня служба починається в суботу, 27 квітня.

Свято-Володимирський собор (бул. Шевченка, 20)

Освячення великодніх кошиків буде проходити два дні поспіль, починаючи з 18:00 Великої суботи. Початок богослужіння – 00:00; святкові літургії – 07:00, 10:00 і 13.00. У неділю 28-го кошика святять стільки, скільки підходять віруючі – орієнтовно цілий день.

Києво-Печерська лавра (вул. Лаврська, 15)

Освячення великодніх кошиків також буде проходити 2 дні: 27 квітня з 13:00 до 22:00 біля ближніх печер. З 23:00 пройде богослужіння в Трапезному та Успенському храмах. Хресний хід. 00:00 – великодня служба. З 4:00 28 квітня – освячення великодніх кошиків.

Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська, 6)

У суботу освячення кошиків пройде з 16:00 до 22:00, а в неділю з 4:00. Пасхальна служба почнеться в 27 квітня о 17:00, всеношна – з 23:00 і до 4 ранку.

Свято-Троїцький чоловічий монастир «Китаєва пустинь» (вул. Китаївська)

Початок всеношної великодньої служби – 00:00, освячення кошиків – з 03:00.

Кирилівська церква (вул. Олени Теліги, 12)

Всеношна служба розпочнеться о 22:00, в суботу, освячення пасок 28 квітня – з 04:00 і до 09:00.

Церква святого Миколая Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12)

Початок великодньої служби – у суботу о 23:00. Освячення кошиків – близько 4 ранку в неділю та орієнтовно до вечора.

Свято-Пантелеймонівський монастир у Феофанії (вул. Академіка Лебедєва, 19)

Початок великодньої служби 27 квітня – 23:00, після її закінчення почнеться освячення кошиків.

Храм святого Феодосія Чернігівського (вул. Привокзальна, 2). Освячення пасок відбудеться в суботу, 27 квітня з 16:00 до 18:00. О 00:00 розпочнеться Божественна літургія, а о 04:00 в неділю продовжать освячувати паски.

Свято-Троїцький собор на Троєщині (вул. Митрополита Володимира Сабодана, 2б)

У храмі опівночі розпочнеться Божественна Літургія, після неї можна буде освятити пасхальний кошик.

Греко-католицький патріарший собор Воскресіння Христового (вул. Микільсько-Слобідська, 5, біля м. «Лівобережна»)

Освятити кошики можна буде в суботу, 27 квітня – з 15.00 до 19.00. У неділю 28 квітня святити паски почнуть о 4.45, після Божественної Літургії).

Нагадуємо, що в ніч на Великдень метро працюватиме на годину довше, а в неділю, 28 квітня, розпочне роботу на годину раніше. Останній поїзд їде з кожної станції у свій час. Із центральних станцій міста – близько 01:15. Додаткові годину додаються до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході та в залі станції.

Також під час святкування Великодня роботу маршрутів громадського транспорту, які проходять біля станцій метрополітену, буде продовжено на 1 годину 27 квітня та розпочато роботу 28 квітня на 1 годину раніше.

Джерело: Столичний регіон