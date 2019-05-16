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    Де кияни можуть купити свіжі і недорогі овочі (адреси)

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    Де кияни можуть купити свіжі і недорогі овочі (адреси)

    Сьогодні у шести районах столиці відбудуться ярмарки

    Сьогодні, 16 травня, у Києві відбудуться сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, у четвер ярмарки пройдуть:

    • у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    Як повідомлялося, продуктові ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.

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