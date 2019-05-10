Де купити свіжі продукти для пікніка: у Києві тривають ярмарки (адреси)
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Сьогодні ярмарки відбудуться у восьми районах столиці
Сьогодні, 10 травня, у Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Так, у п’ятницю ярмарки відбудуться:
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Полкова, 72;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
- у Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);
- у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
Як відомо, ціни на овочі сягнули рекордного рівня. Зокрема, цибуля коштує близько 35 грн.
За прогнозами експертів, в Україні ціни на овочі борщового набору (цибуля, картопля, морква, буряк тощо) через рік знизяться в 10-15 разів, якщо в період вирощування нового врожаю не буде погодних аномалій