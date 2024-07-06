Намалювати мурал у Києві стало простіше. І ось чому

У Києві затверджено порядок створення муралів

Київ – перше місто в Україні, яке розробило зрозумілу та відкриту процедуру, що визначає дорожню карту для ініціаторів створення муралів.

Порядок визначає механізми нанесення муралів в місті Києві, а також процедуру розгляду питань та прийняття рішень про нанесення стінописів у міському просторі.

Ми працювали над цим документом з Департамент культури КМДА, представниками експертного середовища та профільних департаментів, зібрали та опрацювали пропозиції від громадськості.

Підготовка цього порядку не була простою, адже питання не врегульоване на законодавчому рівні й аналогів в Україні не існує.

Усі ми знаємо, що Київ – місто з багатою віковою історією, визначною культурною спадщиною, архітектурою та сучасною інфраструктурою. А мурали стали невід’ємною частиною міського середовища і багато з них дійсно прикрашають місто та привертають увагу киян.

За останні роки кількість ініціатив щодо створення муралів значно зросла. Водночас почастішали випадки, коли мурали стають предметом критики та викликають значний резонанс у суспільстві, зокрема щодо неналежного розташування, сумнівного сюжету та виконання нових стінописів.

Переконана, що це рішення піде на користь місту, а кількість конфліктних ситуацій, пов’язаних з муралами, зокрема, на багатоквартирних житлових будинках, зменшиться.

Сподіваюсь, це дозволить захистити місто та публічний простір від хаотичного насичення творами монументального мистецтва, зокрема на об’єктах культурної спадщини, на що звернув увагу Віталій Кличко, відкриваючи пленарне засідання.

Нові ж стінописи мають створюватись з повагою до нашого міста та киян, а також передбачених порядком вимог.

Дякую усім, хто долучився до створення документу, колегам – за беззаперечну підтримку!