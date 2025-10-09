Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Восени в артистів великий тур містами Європи
фото: Instagram/inemothings

Це перший візит до України 26-річних артистів

Переможці Євробачення-2024 швейцарські артисти Nemo вперше прибули до Києва. Вони прогулялись центром столиці та зізналися в кохані українському мегаполісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Nemo.

Музиканти завітали напередодні свого концерту, який відбудеться в п'ятницю, 10 жовтня. Виконавці поділилися в сторіз свого Instagram відео, знятим у центрі української столиці. «Це був довгий шлях, але я щасливий приїхати сюди. Київ – дуже гарне місто, навіть коли день похмурий», – сказали Nemo, звертаючись до шанувальників.

Nemo прогулялись поблизу Софійського собору та згодом піднялись на Володимирську гірку, аби побачити Дніпро та лівий берег Києва.

Nemo на прогулянці центром Києва
Nemo на прогулянці центром Києва
фото: Instagram/nemothings

До того як перетнути польсько-український кордон Nemo зустріли українських шанувальників на одній з АЗС. Відмовляти у фото швейцарські артисти не стали.

Nemo з українськими шанувальниками неподалік від польсько-українського кордону
Nemo з українськими шанувальниками неподалік від польсько-українського кордону
фото: Instagram/nemothings

Перший концерт співаків у Києві мав відбутися ще у березні цього року, однак його перенесли через логістичні труднощі. Організатори повідомили, що всі придбані раніше квитки залишаються дійсними.

Nemo здобули міжнародну популярність після перемоги на Євробаченні-2024 у шведському Мальме з піснею The Code, яка стала маніфестом самоприйняття та свободи ідентичності. Артисти першим в історії конкурсу відкрито представили себе як небінарну особу. Такі люди зазвичай просять звертатися до себе займенниками вони/їх.

Немо Меттлер (справжнє ім'я Nemo)народилися 3 серпня 1999 року у швейцарському місті Б’єн. З дитинства займаються музикою, грають на скрипці, фортепіано та барабанах. До Євробачення випустили кілька мініальбомів і прославилися у Швейцарії як талановиті експериментатори, які поєднують поп, реп і класичну музику.

Раніше «Главком» писав, що Дитяче Євробачення у Грузії стикнулось з серйозними обмеженнями.

Читайте також:

Теги: Євробачення Київ співак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Набуття у власність нерухомості надалі дозволило б власнику оформити право на землю, на якій розташована ця нерухомість
Чергова схема з будинком-привидом. Суд повернув громаді землю у Голосіївському районі
12 вересня, 17:05
Роберта Мецола виступила у Верховній Раді
Європарламент відкриває постійне представництво в Києві
17 вересня, 12:12
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 20-21 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
20 вересня, 07:03
У Києві тривога тривала 33 хвилини
У Києві тривога тривала 33 хвилини
19 вересня, 19:30
Кияни та гості міста отримали несподіваний подарунок від природи – аномально теплий кінець вересня
Аномально теплий кінець вересня. Кияни загорають на пляжах та в парках
22 вересня, 16:37
Вбитий 16-річний Максим Метерухін
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: реакція українців на вирок суду
23 вересня, 13:01
У Командуванні Сухопутних військ кажуть, що артиста звільнили у запас ще влітку минулого року
Козловський більше не служить у ЗСУ: як це пояснив співак
27 вересня, 19:32
Виставка «Позивний: Художник», приурочена до Дня захисників і захисниць України, працюватиме до 12 жовтня
«Позивний: Художник». У Києві відкривається виставка митців, які в перші дні війни стали на захист міста
1 жовтня, 12:09
Перше мобільне укриття з бетону у Києві
Київ береться за мобільні укриття: між Кличком та Ткаченком знову скандал
6 жовтня, 12:52

Шоу-біз

Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
Легендарний музикант потрапив у ДТП в Малібу. Його госпіталізували
Легендарний музикант потрапив у ДТП в Малібу. Його госпіталізували
В'єтнамська співачка вкрала «Дикі танці»? Руслана відреагувала на скандал
В'єтнамська співачка вкрала «Дикі танці»? Руслана відреагувала на скандал
Комік Лірник розповів, чому записував звернення до Путіна та чи вважає себе зрадником
Комік Лірник розповів, чому записував звернення до Путіна та чи вважає себе зрадником
«Це дорога в нікуди». Відома акторка висловилась про євроінтеграцію України
«Це дорога в нікуди». Відома акторка висловилась про євроінтеграцію України
У Туреччині майже 20 популярних артистів затримано у справі про наркотики
У Туреччині майже 20 популярних артистів затримано у справі про наркотики

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua