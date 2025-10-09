Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом

Це перший візит до України 26-річних артистів

Переможці Євробачення-2024 швейцарські артисти Nemo вперше прибули до Києва. Вони прогулялись центром столиці та зізналися в кохані українському мегаполісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Nemo.

Музиканти завітали напередодні свого концерту, який відбудеться в п'ятницю, 10 жовтня. Виконавці поділилися в сторіз свого Instagram відео, знятим у центрі української столиці. «Це був довгий шлях, але я щасливий приїхати сюди. Київ – дуже гарне місто, навіть коли день похмурий», – сказали Nemo, звертаючись до шанувальників.

Nemo прогулялись поблизу Софійського собору та згодом піднялись на Володимирську гірку, аби побачити Дніпро та лівий берег Києва.

Nemo на прогулянці центром Києва фото: Instagram/nemothings

До того як перетнути польсько-український кордон Nemo зустріли українських шанувальників на одній з АЗС. Відмовляти у фото швейцарські артисти не стали.

Nemo з українськими шанувальниками неподалік від польсько-українського кордону фото: Instagram/nemothings

Перший концерт співаків у Києві мав відбутися ще у березні цього року, однак його перенесли через логістичні труднощі. Організатори повідомили, що всі придбані раніше квитки залишаються дійсними.

Nemo здобули міжнародну популярність після перемоги на Євробаченні-2024 у шведському Мальме з піснею The Code, яка стала маніфестом самоприйняття та свободи ідентичності. Артисти першим в історії конкурсу відкрито представили себе як небінарну особу. Такі люди зазвичай просять звертатися до себе займенниками вони/їх.

Немо Меттлер (справжнє ім'я Nemo)народилися 3 серпня 1999 року у швейцарському місті Б’єн. З дитинства займаються музикою, грають на скрипці, фортепіано та барабанах. До Євробачення випустили кілька мініальбомів і прославилися у Швейцарії як талановиті експериментатори, які поєднують поп, реп і класичну музику.

Раніше «Главком» писав, що Дитяче Євробачення у Грузії стикнулось з серйозними обмеженнями.