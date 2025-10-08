Прем’єр Нідерландів відвідав Софійський собор у Києві та отримав два подарунки (фото)

У серці Києва прем’єр Нідерландів доторкнувся до історії України

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф під час візиту до Києва відвідав Національний заповідник «Софія Київська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу заповідника.

Для іноземного гостя провели екскурсію Софійським собором – пам’яткою архітектури XI століття, що входить до переліку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Екскурсію англійською мовою провела виконувачка обов’язків завідувачки сектору міжнародного співробітництва заповідника Наталія Тимошенко.

Прем’єр-міністр оглянув стародавні мозаїки та фрески, ознайомився з історичними реліквіями, що свідчать про витоки української державності, культури й духовності.

«На завершення візиту перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко подарував Діку Схофу факсимільне видання Конституції Пилипа Орлика – важливого історичного свідчення демократичних традицій України, а також книгу «Василій ІІ і Софія Київська» англійською мовою. У цьому виданні вперше широко показано, що ця невідома раніше обставина має свій відбиток у графіті, мозаїках і фресках Святої Софії», – йдеться у повідомленні.

У заповіднику зазначили, що Софійський собор залишається не лише історичним і духовним символом Києва, а й важливим майданчиком міжнародного культурного діалогу.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, який прибув до України з візитом. Зеленський висловив глибоку вдячність Нідерландам, назвавши їх «одним з найбільш принципових захисників життя». Під час зустрічі сторони обговорили низку актуальних питань двосторонньої співпраці. Пріоритетом стало посилення української оборони. Також Зеленський і Схооф обговорили механізми притягнення Росії до відповідальності та підтримку українців у питаннях енергетичної стійкості.