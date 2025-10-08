Головна Київ Новини
search button user button menu button

Прем’єр Нідерландів відвідав Софійський собор у Києві та отримав два подарунки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр Нідерландів відвідав Софійський собор у Києві та отримав два подарунки (фото)
У серці Києва прем’єр Нідерландів доторкнувся до історії України
фото: Національний заповідник «Софія Київська»/Facebook

Прем’єр-міністр ознайомився з реліквіями та фактами про витоки формування української державності, культури й ідентичності

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф під час візиту до Києва відвідав Національний заповідник «Софія Київська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу заповідника.

Для іноземного гостя провели екскурсію Софійським собором – пам’яткою архітектури XI століття, що входить до переліку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Екскурсію англійською мовою провела виконувачка обов’язків завідувачки сектору міжнародного співробітництва заповідника Наталія Тимошенко.

Прем’єр-міністр оглянув стародавні мозаїки та Софійського собору
Прем’єр-міністр оглянув стародавні мозаїки та Софійського собору
фото: Національний заповідник «Софія Київська»/Facebook
Для іноземного гостя провели екскурсію Софійським собором
Для іноземного гостя провели екскурсію Софійським собором
фото: Національний заповідник «Софія Київська»/Facebook

Прем’єр-міністр оглянув стародавні мозаїки та фрески, ознайомився з історичними реліквіями, що свідчать про витоки української державності, культури й духовності.

Прем’єр-міністр ознайомився з реліквіями та фактами про витоки формування української державності, культури й ідентичності
Прем’єр-міністр ознайомився з реліквіями та фактами про витоки формування української державності, культури й ідентичності
фото: Національний заповідник «Софія Київська»/Facebook

«На завершення візиту перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко подарував Діку Схофу факсимільне видання Конституції Пилипа Орлика – важливого історичного свідчення демократичних традицій України, а також книгу «Василій ІІ і Софія Київська» англійською мовою. У цьому виданні вперше широко показано, що ця невідома раніше обставина має свій відбиток у графіті, мозаїках і фресках Святої Софії», – йдеться у повідомленні.

Прем’єр Нідерландів у Софії Київській
Прем’єр Нідерландів у Софії Київській
фото: Національний заповідник «Софія Київська»/Facebook
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф отримав символічний подарунок
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф отримав символічний подарунок
фото: Національний заповідник «Софія Київська»/Facebook
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф під час візиту у Софійський собор
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф під час візиту у Софійський собор
фото: Національний заповідник «Софія Київська»/Facebook
Дік Схоф зробив запис у Книзі реєстрації почесних гостей
Дік Схоф зробив запис у Книзі реєстрації почесних гостей
фото: Національний заповідник «Софія Київська»/Facebook
Запис, який залищив Дік Схоф
Запис, який залищив Дік Схоф
фото: Національний заповідник «Софія Київська»/Facebook

У заповіднику зазначили, що Софійський собор залишається не лише історичним і духовним символом Києва, а й важливим майданчиком міжнародного культурного діалогу.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, який прибув до України з візитом. Зеленський висловив глибоку вдячність Нідерландам, назвавши їх «одним з найбільш принципових захисників життя». Під час зустрічі сторони обговорили низку актуальних питань двосторонньої співпраці. Пріоритетом стало посилення української оборони. Також Зеленський і Схооф обговорили механізми притягнення Росії до відповідальності та підтримку українців у питаннях енергетичної стійкості.

Теги: ЮНЕСКО Київ собор Нідерланди міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві відкрився перший повністю безбар’єрний спорткомплекс для ветеранів
У Києві американський благодійник Говард Баффетт зіграв з ветеранами в піклбол (відео)
11 вересня, 06:41
Управління держохорони України попередило про обмеження дорожнього руху
10 вересня у центрі Києва буде перекрито дорожній рух
9 вересня, 20:39
Подію приурочили до Дня фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, який відзначають сьогодні, 12 вересня
Змушують ворога осліпнути, оглухнути і замовкнути. Київ вшанував «невидимих» воїнів ЗСУ
12 вересня, 15:53
Господаркою собаки є літня жінка, яка торгує квітами неподалік станції «Теремки»
Столичний метрополітен відреагував на скандал через заборону собаці Міші заходити в укриття
16 вересня, 20:05
Ольга Дроздова тривалий час не зʼявлялася на судові засідання
Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини
17 вересня, 16:55
Наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 13.02.2023 водонапірна башта визнана об’єктом культурної спадщини
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
16 вересня, 14:52
Катальпа бігонієвидна – декоративне дерево, яке швидко адаптується до умов міського середовища та помірного клімату
Стихійна парковка на Долобецькому острові перетворилася на парк (фото)
26 вересня, 17:51
У Печерському районі столиці спалахнула пожежа в житловому будинк
У центрі столиці сталася пожежа у п’ятиповерхівці: врятовано чотирьох людей (фото)
2 жовтня, 11:00
Дизайн ресторану виконаний у зеленій гамі з рослинними мотивами, а на фасаді розміщено напис «100% смаку. 0% курки»
У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж
3 жовтня, 17:55

Новини

Міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті понад 6,6 млн грн
Міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті понад 6,6 млн грн
Прем’єр Нідерландів відвідав Софійський собор у Києві та отримав два подарунки (фото)
Прем’єр Нідерландів відвідав Софійський собор у Києві та отримав два подарунки (фото)
Планова промивка водопровідних мереж на Оболоні в ніч на 9 жовтня: повний перелік адрес
Планова промивка водопровідних мереж на Оболоні в ніч на 9 жовтня: повний перелік адрес
«Тверезість» за $1 тис. Столичний нарколог отримав підозру за торгівлю довідками
«Тверезість» за $1 тис. Столичний нарколог отримав підозру за торгівлю довідками
У столиці відкрився новий Центр денного догляду для людей старшого віку (фото)
У столиці відкрився новий Центр денного догляду для людей старшого віку (фото)
На Гайдамацькій у Києві вночі горіла нежитлова двоповерхівка (фото)
На Гайдамацькій у Києві вночі горіла нежитлова двоповерхівка (фото)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua