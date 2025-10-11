У Києві в авто знайдено тіло блогера з простреленою головою

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт

Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі

Поліція розслідує обставини загибелі чоловіка в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто зранку. Поруч із чоловіком знаходилась зареєстрована на нього зброя.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

Попередньо встановлено, що загиблий – підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою відміткою «самогубство».

Наразі триває досудове розслідування, з’ясовуються всі обставини події.

Медіа повідомляють, що ймовірно, загиблий – криптопідприємець Костянтин Ганіч, відомий також як Kudo. Нещодавно його помічали на люксовому спорткарі Ferrari 296 GTB за близько $350 тис., номер авто обійшовся у 115 тис. грн.

