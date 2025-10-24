Головна Київ Новини
У Київському СІЗО заарештований напав на співробітника: деталі інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Інцидент стався в одному з камерних приміщень «Київського слідчого ізолятора»
Зловмиснику загрожує до пʼяти років за ґратами

У Київському СІЗО заарештований напав на працівника установи та побив його. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався в одному з камерних приміщень «Київського слідчого ізолятора». Інспектор внутрішньої служби під час перевірки встановив, що один із утримуваних використовує мобільний телефон у камері.

За даними поліції, під час проведення обшуку, заарештований висловлював погрози, а потім схопився за нагрудний відеореєстратор співробітника СІЗО з наміром його вимкнути. Після того, як правоохоронець спробував зупинити протиправні дії, зловмисник наніс йому декілька ударів руками та головою в обличчя.

Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили 37-річному чоловікові, якого заарештовано за пособництво державі-агресору та наркозлочини про додаткову підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

За фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу розпочато досудове розслідування, зловмиснику загрожує до пʼяти років за ґратами.

Нагадаємо, державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» оголосила тендер на масштабну реконструкцію комплексу будівель у Бориспільському районі Київщини. На базі «замороженої» Бориспільської виправної колонії №119 у селі Мартусівка планують створити сучасний слідчий ізолятор.

