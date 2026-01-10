Де у Києві купити свіжі продукти: графік ярмарків на вихідні 10-11 січня

Головна Київ Новини
Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Робота ярмарків припиняється під час повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали небезпеки та прямуйте до найближчого сховища
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

У суботу та неділю, 10-11 січня, у Києві відбудуться сільськогосподарські ярмарки, де мешканці та гості міста зможуть придбати свіжу фермерську продукцію безпосередньо від виробників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

На ярмарках буде представлено: овочі та фрукти, м’ясо, сало, ковбаси, молочну продукцію, мед, горіхи, сухофрукти та хлібобулочні вироби.

Зокрема, у суботу 10 січня ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

У неділю 11 січня  ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, на українському ринку помітно впали ціни на картоплю, а також попит на неї. Хоча фермери сподівалися, що напередодні свят попит зросте, овоч все одно не зріс в ціні. 

