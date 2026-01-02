Головна Київ Новини
На Троєщині 28-річний чоловік побив батька та бабусю чавунною сковорідкою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
28-річний мешканець Троєщини влаштував конфлікт із батьком і бабусею, в ході якого схопився за сковорідку
фото: Національна поліція України

На спецлінію 102 подзвонила жителька Деснянського району столиці, яка повідомила, що з сусідньої квартири чутно крики чоловіка та жінки про допомогу

Спецпризначенці поліції Києва затримали 28-річного чоловіка, який побив чавунною сковорідкою свою бабусю та батька. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

У поліції повідомили, що отримали звернення на спецлінію 102 від мешканки Деснянського району столиці, яка повідомила, що з сусідньої квартири чутно крики чоловіка та жінки про допомогу. За лічені хвилини на місце події прибули співробітники полку поліції особливого призначення.

Зайшовши до помешкання, спецпризначенці виявили на кухні зловмисника, який невпинно наносив удари сковорідкою по тілу чоловіка. Поруч знаходилась літня жінка, яка намагалась завадити діям нападника. Поліцейські затримали фігуранта та доставили його до районного управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що правопорушник – 28-річний мешканець Троєщини, який проживає разом із батьками та періодично вимагає у них гроші. В день події, близько 06:00 години, фігурант поїхав до бабусі та слідом за ним відправився його 57-річний батько.

фото: Національна поліція України

«У квартирі жінки між чоловіками відбувся конфлікт, під час якого син накинувся на батька з кулаками, а потім схопив чавунну сковороду. 79-річна бабуся намагалась завадити онуку, однак останній наніс їй удар по голові», – повідомили у поліції. 

Зазначається, що обох потерпілих госпіталізовано до лікарняного закладу. Наразі встановлено, що у результаті нападу батько отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом ребер з обох сторін та струс головного мозку. Літня жінка знаходиться під наглядом лікарів з травмою голови.

Слідчі затримали 28-річного фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього зброю. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

За клопотанням слідчих суд погодив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену. За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами стався раптовий конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 35-річний киянин вдарив двох чоловіків ножем, спричинивши одному з них різану рану обличчя, іншому – поранення руки.

