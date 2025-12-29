Головна Київ Новини
Лівий берег Києва повернувся до погодинних графіків відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві тривають стабілізаційні відключення електроенергії
фото: glavcom.ua

 Ситуація з теплом на Лівому березі також вирівнюється

У столиці стабілізували ситуацію з енергопостачанням – обидва береги Києва переведені з екстрених на погодинні графіки відключень світла. Про це в ефірі «Київ24» повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує «Главком».

За словами посадовця, на Лівому березі ситуація з теплом також вирівнюється.

«Загалом ситуація з теплопостачанням стабілізується і зараз залишається декілька сотень будинків на лівому березі. Сьогодні плануємо відновити теплопостачання в них», – зазначив посадовець.

За словами Пантелеєва, на обох берегах столиці тепер діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Посадовець зауважив, що перехід до погодинних обмежень на Лівому березі є ознакою певної стабілізації, проте дефіцит потужності в місті залишається значним. Енергетики намагаються втримувати ситуацію, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури, але про повне відновлення мережі та скасування обмежень говорити поки зарано.

інфографіка: ДТЕК
інфографіка: ДТЕК

Нагадаємо, масована атака ракетами та дронами, яку Росія здійснила 27 грудня, призвела до перебоїв з електро- та теплопостачанням у низці районів столиці. Щоб не залишити пацієнтів без обігріву, до роботи залучили автономне обладнання. Станом на ранок 28 грудня вдалося заживити критичну інфраструктуру та відновити електропостачання для більшості мешканців міста. Попри загальне відновлення, ситуація на Лівобережжі Києва залишається напруженою. Через серйозні пошкодження вузлових підстанцій мережі працюють на межі можливостей.

Станом на вечір 28 грудня у Києві відновили теплопостачання для понад 3,5 тисяч житлових та інших будівель, які залишились без послуги внаслідок масованої атаки в ніч проти 27 грудня. 

