У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід біля Русанівської набережної

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід біля Русанівської набережної
Біля Русанівської набережної двоє людей провалилося під кригу
фото: ДСНС Києва/Telegram

Рятувальники дістали з води обох потерпілих та передали медикам для подальшої госпіталізації

У неділю, 4 січня, у Києві на річці Дніпро біля Русанівської набережної двоє людей провалилося під кригу. Як інформує «Главком», про це повідомили у столичному управлінні ДСНС.

Прибувши на місце виклику, водолази-рятувальники виявили у воді, на відстані близько 300 м від берега, хлопця та дівчину віком орієнтовно 20-25 років.

За допомогою гумового човна та рятувального спорядження, обох потерпілих дістали з води та передали медикам для подальшої госпіталізації.

Рятувальники наголосили, що тільки світла пора доби, випадкова присутність людей та вчасна допомога не дозволили цій історії завершитися трагедією. Ще б кілька хвилин у холодній воді, і молоді люди загинули б.

У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід біля Русанівської набережної фото 1

«Крихкий лід не залишає права на помилку – не виходьте на лід, це пряма і смертельна небезпека», – попереджають в ДСНС.

Раніше у Вінниці на замерзлій річці Південний Буг чоловік катався на ковзанах та провалився в крижану водойму. Очевидець його врятував.

До слова, на річці Дніпро від берега відкололася крижина з трьома рибалками. На щастя, рятувальники оперативно прибули на місце та за допомогою човна доставили чоловіків на берег.

18 лютого, на затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва рятувальники врятували собаку, який провалився під лід. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За словами рятувальників, пес побачив лебедя та кинувся до нього. Як наслідок, тонкий лід не витримав і чотирилапий опинився у крижаній воді. Знесилений пес не мав сил вибратися самотужки.

Київ Дніпро рятувальники небезпека

