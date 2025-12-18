Головна Київ Новини
Київрада продовжила пільгову оренду комунального майна на 2026 рік: скільки платитиме бізнес

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київрада продовжила пільгову оренду комунального майна на 2026 рік: скільки платитиме бізнес
Депутат Київради, голова постійної комісії з питань власності та регуляторної політики Михайло Присяжнюк наголосив, що зменшення розміру орендної плати – це вимушений захід
Попереднє рішення міської ради передбачало підвищення орендної плати у наступному році

Київська міська рада продовжила дію пільгових умов оренди комунального майна для суб’єктів господарювання. З 01 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року орендна плата становитиме 50% від визначеної у договорах оренди, за винятками договорів щодо окремих елементів благоустрою. Таке рішення було прийняте сьогодні, 18 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 79 депутатами, інформує «Главком».

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань власності та регуляторної політики Михайло Присяжнюк, попереднє рішення міської ради передбачало підвищення орендної плати у наступному році, натомість запропоновані зміни закріпили її зниження до 50% від визначеної у договорах оренди.

«Зменшення розміру орендної плати – це вимушений захід, він є відповіддю на нинішні виклики для підприємців: інфляцію, відключення електроенергії, дефіцит робочої сили. Це має запобігти відмовам від оренди комунального майна, які здатні скоротити надходження до бюджету і створити додаткові витрати на утримання невикористовуваних приміщень. Місто продовжує надавати підтримку  малому та середньому бізнесу в час війни», – наголосив Михайло Присяжнюк.

Нагадаємо, сьогодні Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік – на рівні понад 106 млрд грн. За словами мера столиці, кошторис збалансований  «у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців». 

