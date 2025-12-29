В Україні впав попит та ціни на популярний овоч через погану якість

Передноворічний період покупок не спричинив зростання попиту на картоплю

На українському ринку помітно впали ціни на картоплю, а також попит на неї. Хоча фермери сподівалися, що напередодні свят попит зросте, овоч все одно не зріс в ціні. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Повідомляється, що компанії не підвищують ціни на картоплю, тому що на це немає причин, тобто попиту. Відносно й немає збільшення закупівель. Сьогодні картоплю можна придбати орієнтовно за 6-12 грн за кг. Цей показник є меншим за ціни на минулому тижні на 10%.

На українському ринку помітно впали ціни на картоплю фото: EastFruit

Крім зниження попиту, на падіння цін вплинуло помітне погіршення якості картоплі, а також стабільні постачання цієї продукції з місцевих господарств.

«При цьому більшість ключових гравців ринку відзначають досить низькі якісні характеристики картоплі, що, в свою чергу, вплинуло на темпи збуту цієї продукції на внутрішньому ринку, – зазначають аналітики. У порівнянні з минулим роком, зараз картопля надходить у продаж на 61% дешевше.

Раніше «Главком» повідомляв, що Україна суттєво збільшила імпорт картоплі. За переіод з січня по жовтень 2025 року Україна імпортувала 123,14 тис. тонн картоплі на $66,1 млн, що у 5 разів більше за показники аналогічного періоду минулого року. Основний імпорт здійснювався з Польщі.

Також повідомлялося, що Польща встановила рекорд експорту картоплі у 2025 році, відвантаживши на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн продукції. Найбільшим покупцем стала Україна, яка забезпечила майже половину експортної виручки.

Нагадаємо, що в Україні кардинально змінилося вирощування картоплі. За даними експертів, площі під картоплею в Україні за час війни скоротилися на 21%, а обсяг виробництва знизився на 11%. Ціни на коренеплід зросли майже вдвічі – з 11,2 грн до 24 грн за кілограм.