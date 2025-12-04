«Українці не допустять встановлення авторитаризму». Мер Києва заявив про політичний тиск

За словами міського голови, публічні звинувачення, які лунають, потім не доводяться правоохоронцями в суді

Мер Києва Віталій Кличко заявив про продовження політичного тиску на представників місцевого самоврядування столиці, звинувативши центральну владу у використанні правоохоронних органів для переслідування опозиційних депутатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера столиці.

У своїй заяві Кличко зазначив, що депутати Київради від опозиційних до центральної влади фракцій, а також представники виконавчого органу, «зазнають переслідувань, ходять на безкінечні допити в абсолютно надуманих справах».

За словами міського голови, публічні звинувачення, які лунають, потім не доводяться правоохоронцями в суді, проте вони псують людям репутацію та перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

«Такі дії мають очевидну політичну мету – примусити депутатів до лояльності, змусити їх підтримувати рішення, нав’язані згори через представників центральної влади», – наголосив Кличко.

Мер розцінює ці дії як «спроби знищення місцевого самоврядування», а намагання зробити Київраду «ручною» назвав тривалими.

«Центральна влада нехтує вибором киян. Їх правом обирати владу в своєму місті, а не гадати, кого наступного «зальотного» їм скинуть зверху», – підкреслив він.

Кличко вважає таку внутрішню боротьбу особливо цинічною під час війни, коли українці мають бути об’єднані проти зовнішнього агресора.

Віталій Кличко публічно звернувся до правоохоронних органів та представників центральної влади: «Звертаюся до правоохоронців: дійте виключно в правовому полі, а не виконуйте політичні забаганки центральної влади. Звертаюся до тих, хто нищить місцеве самоврядування: не руйнуйте державу зсередини! Відкладіть свої політичні інтереси заради інтересів країни, її демократичних надбань, заради збереження».

На завершення, мер Києва попередив, що «українці не допустять встановлення авторитаризму. Час вже це зрозуміти».

Нагадаємо, Віталій Кличко закликав президента Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марка Коолса направити до України моніторингову місію. Про це повідомив Віталій Кличко після зустрічі з Коолсом в Страсбурзі, де проходить 49-та сесія Конгресу, присвячена викликам для європейських громад у сфері демократії, безпеки та стійкості.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про підготовку обшуків і вручення підозр шістьом депутатам Київради, яких він назвав «опозиційними до центральної влади». За словами мера, слідчі дії стосуватимуться «безпідставного відшкодування коштів за відрядження» і є «політичним переслідуванням».

Кличко переконаний, що це спроба дестабілізувати роботу Київради. Також він звинуватив центральну владу у «пограбуванні Києва», нагадавши про вилучення 8 млрд грн із міського бюджету. Зокрема, Віталій Кличко під час сесії Київради заявив про підготовку обшуків і вручення підозр шістьом депутатам. За його словами, йдеться про Олександра Бродського («Батьківщина»), Віктора Домогальського («Удар»), Леоніда Ємця («Євросолідарність»), Вікторію Муху («Удар»), Володимира Андрусишина («Євросолідарність») і Григорія Маленка («Голос»).