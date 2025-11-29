У Києві відновлено рух на Харківському шосе після нічної атаки

Рятувальники та комунальники відновили рух, як тільки дозволила безпекова ситуація

На Харківському шосе в Києві відновлено рух транспорту, який був зупинений з ночі через наслідки масованого російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Рух на шосе було перекрито після того, як уламки ворожих цілей забруднили проїжджі смуги.

«Від самої ночі тут були перекриття. Внаслідок атаки уламки ворожих цілей забруднили смуги. Через це на ділянці руху утворився колапс, який вплинув на весь лівий берег», – зазначив Тимур Ткаченко.

Харківське шосе зранку фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Рятувальники та комунальники відновили рух, як тільки дозволила безпекова ситуація.

«Дякую патрульній поліції за високий рівень регулювання та дотримання режимів руху на під’їздах», – додав Ткаченко.

Як відомо, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини.