Метро Києва нагадує, де не можна спати під час тривоги і що мати при собі в укритті

Київський метрополітен – це не лише зручний та швидкий транспорт, а й укриття під час повітряної тривоги. Щоразу, коли у столиці лунає повітряна тривога, тисячі людей спускаються на станції метро, адже це місце безпеки під час обстрілів, тому важливо, щоб кожен, хто перебуває в укритті, також піклувався про себе і про своїх рідних, які перебувають поруч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу метрополітену.

У київському метрополітені надали поради для комфортного перебування в підземці під час повітряної тривоги.

Уночі в укритті варто мати із собою:

теплі речі, ковдри та каремати, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C, можуть бути протяги через наявність тунелів та інших підземних приміщень;

персональні ліки, пляшку води або термос із теплим напоєм;

засоби гігієни (вологі й сухі серветки, туалетний папір);

для власників домашніх тварин – пелюшки та пакетики.

Якщо станція використовується як укриття перед завершенням руху поїздів (22:30–23:30), варто врахувати, що:

не слід розміщуватися в зонах руху пасажирів, адже це ускладнює прохід для тих, хто користується метро як транспортом, і може створювати перешкоди під час евакуації в разі позаштатної ситуації. Дізнатися місце найменшого скупчення людей можна у чергового працівника станції;

важливо раціонально використовувати простір і не займати зайвої площі, адже укриття є спільним для всіх;

потрібно слідкувати за особистими речами та підтримувати чистоту, щоб після відбою повітряної тривоги не залишилося загублених предметів або сміття.

Якщо станція використовується як укриття після відновлення руху поїздів (з 5:30), варто врахувати наступні поради:

Після 5:30, коли метрополітен відновлює роботу в режимі транспорту, й повітряна тривога не оголошена, станції не працюють як укриття. Пасажири, які лишилися всередині, повинні враховувати, що підземка переходить до штатного режиму. Під час руху поїздів заборонено спати на платформах, сходах і на шляху переміщення пасажирів, адже це:

безпосередньо загрожує безпеці через рух поїздів і пасажиропотоку;

перекриває шляхи евакуації, якими в разі надзвичайної ситуації мають скористатися пасажири та персонал;

ускладнює рух пасажирів, які користуються метро як транспортом.

Варто пам’ятати, що для безперервної роботи столичної підземки вдень більше 700 працівників метрополітену працюють уночі. Зокрема, поновлюють лакофарбове покриття, проводять заміну рейок та шпал, посилене прибирання станцій, перевірку електричного обладнання та систем безпеки. Також уночі курсує спеціалізований господарський транспорт (мотодрезини), який перевозить працівників, матеріали та інструменти на місця робіт.

У метрополітені закликають із розумінням ставитися до працівників підземки, адже саме вони забезпечують безперебійну роботу станцій у режимі укриття й одночасно виконують поточні завдання, щоб навіть після тривожної ночі метро лишалося безпечним і зручним для користування вдень.



До слова, з нагоди Тижня безпеки дорожнього руху комунальне підприємство «Київський метрополітен» нагадало пасажирам про важливість дотримання правил безпеки в підземці. За даними підприємства, саме ескалатори залишаються місцем, де пасажири найчастіше травмуються через власну необережність. Зокрема, у жовтні на станціях київського метрополітену ескалатори зупиняли 553 рази через порушення правил безпеки. Дотепер ескалатори залишаються місцем, де пасажири найбільше травмуються через власну необережність.