Біля Південного залізничного вокзалу з’явився захист від «автохамів» (фото, відео)



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Делініатори унеможливлять хаотичне паркування Фото: Центр організації дорожнього руху

Встановлено 122 розмежувальні стовпчики, які відокремлюють крайню ліву смугу

У Києві на вул. Ползунова біля Південного залізничного вокзалу встановлено розмежувальні стовпчики (делініатори). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Це має унеможливити хаотичне паркування, покращити рух транспорту та підвищити безпеку учасників дорожнього руху, зазначили дорожники.

«Досі киянам і гостям міста доводилось терпіти незручності через незаконне паркування біля вокзалу. У крайній лівій смузі на Ползунова, попри дорожній знак «Зупинку заборонено», порушники правил дорожнього руху лишали свої автівки. Задля покращення пропускної здатності вулиці, ми встановили загалом 122 розмежувальні стовпчики, які відокремлюють крайню ліву смугу. Тепер зупинитись тут просто неможливо», - повідомили в Центрі.

Нагадаємо, біля Центрального вокзалу встановили делініатори на початку червня.

Нещодавно автор проєкту «ЗупиниЛося» Костянтин Андріюк побував на Південному вокзалі в Києві та поспілкувався з водіями, які паркуються в заборонених місцях.