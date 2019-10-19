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    Суспільство

    Водіям розповіли, як не платити штрафи за паркування

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    Водіям розповіли, як не платити штрафи за паркування

    Співробітники Національної поліції мають право штрафувати за порушення правил стоянки, інспектора – тільки за парковку без оплати

    В Україні все частіше почали штрафувати водіїв за нібито неправильне паркування на тротуарах. При цьому, інспектори, які не є співробітниками національної поліції, фотографують автомобілі або ведуть відеозапис розмови, хоча не мають на це права.

    Про один з таких випадків розповів на своїй сторінці в Facebook Олексій Яланський.

    Чоловік побачив, як інспектора фотографують його машину і вступив з ними в полеміку. Після спілкування він склав загальні рекомендації для українських водіїв, які допоможуть уникнути штрафів.

    Перше, що радить робити Яланський, відразу ж дзвонити в офіс Інспекції та питати, чи дійсно виписаний штраф і на якій підставі:

    Також чоловік нагадав, що інспектора не носять з собою посвідчення, а форму хто завгодно може купити в найближчому військторзі. Фото і відеозйомку вони не мають права вести без вашого дозволу.

    За словами Яланського, лише співробітники Національної поліції мають право штрафувати за порушення правил стоянки, інспектора – тільки за парковку без оплати.

    Нагадаємо, 18 жовтня, на Подолі в Києві в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки заблоковано рух трамваїв.

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