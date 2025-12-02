Де викинути скло чи небезпечні відходи: У «Києві Цифровому» з'явилася інтерактивна мапа

Окремо на мапі позначені місця, де розташовані контейнери «Кошики добра», куди можна віддати чисті речі та одяг

На мапі можна знайти інформацію, який саме пластик приймають, як правильно підготувати скло, куди викидати небезпечні відходи

У застосунку «Київ Цифровий» з'явилася мапа контейнерів для сортування відходів, вона допомагає знайти контейнери для певного виду відходів і містить інструкції стосовно сортування. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, ынформуэ «Главком».

Зокрема, на мапі можна знайти інформацію, який саме пластик приймають, як правильно підготувати скло, куди викидати небезпечні відходи. Окремо позначені місця, де розташовані контейнери «Кошики добра», куди можна віддати чисті речі та одяг.

Щоб знайти найближчий контейнер, потрібно:

відкрити мапи у застосунку «Київ Цифровий»

вибрати «Сортування сміття»

натиснути на потрібну локацію.

Помаранчеві контейнери призначені для небезпечних відходів фото: КМДА

Зелені контейнери призначені для чистого скла фото: КМДА

Жовті контейнери призначені для утилізації пластику фото: КМДА

Подати заяву на встановлення контейнерів для скла, пластику та небезпечних відходів можна через Київ Цифровий або за посиланням.

Нагадаємо, у Києві поступово збільшується мережа контейнерів для роздільного збору побутового сміття. Із початку 2025 року придбано майже пів тисячі сміттєвих баків для сортування сміття. Загалом у столиці розміщено 3 900 контейнерів для скла, пластику, сухої фракції, небезпечних відходів тощо. Станом на кінець літа 43% контейнерних майданчиків у місті обладнані для сортування кількох видів сміття, ще на 15% передбачена можливість відбирати один окремий компонент, наприклад, пластик чи скло.

До слова, на офіційному сайті підприємства «Київкомунсервіс» працює «Інтерактивна мапа контейнерів для побутових відходів», яку можна переглянути за посиланням. На мапі можна перевірити розташування контейнерів, графіки вивезення, кількість будинків, прив’язаних до майданчика, а також інформацію про заборгованість чи користувачів-юридичних осіб.