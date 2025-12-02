Головна Київ Новини
Де викинути скло чи небезпечні відходи: У «Києві Цифровому» з'явилася інтерактивна мапа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: КМДА

На мапі можна знайти інформацію, який саме пластик приймають, як правильно підготувати скло, куди викидати небезпечні відходи

У застосунку «Київ Цифровий» з'явилася мапа контейнерів для сортування відходів, вона допомагає знайти контейнери для певного виду відходів і містить інструкції стосовно сортування. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, ынформуэ «Главком».

Зокрема, на мапі можна знайти інформацію, який саме пластик приймають, як правильно підготувати скло, куди викидати небезпечні відходи. Окремо позначені місця, де розташовані контейнери «Кошики добра», куди можна віддати чисті речі та одяг.

Щоб знайти найближчий контейнер, потрібно:

  • відкрити мапи у застосунку «Київ Цифровий»
  • вибрати «Сортування сміття»
  • натиснути на потрібну локацію.
фото: КМДА
фото: КМДА
фото: КМДА

Подати заяву на встановлення контейнерів для скла, пластику та небезпечних відходів можна через Київ Цифровий або за посиланням.

Нагадаємо, у Києві поступово збільшується мережа контейнерів для роздільного збору побутового сміття. Із початку 2025 року придбано майже пів тисячі сміттєвих баків для сортування сміття. Загалом у столиці розміщено 3 900 контейнерів для скла, пластику, сухої фракції, небезпечних відходів тощо. Станом на кінець літа 43% контейнерних майданчиків у місті обладнані для сортування кількох видів сміття, ще на 15% передбачена можливість відбирати один окремий компонент, наприклад, пластик чи скло. 

До слова, на офіційному сайті підприємства «Київкомунсервіс» працює «Інтерактивна мапа контейнерів для побутових відходів», яку можна переглянути за посиланням. На мапі можна перевірити розташування контейнерів, графіки вивезення, кількість будинків, прив’язаних до майданчика, а також інформацію про заборгованість чи користувачів-юридичних осіб.  

Теги: екологія Київ сміття

