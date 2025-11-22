Головна Київ Новини
У Києві на вихідних 22-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах столиці

Цими вихідними у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 22 листопада ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

23 листопада (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»), вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням. 

До слова, повномасштабна війна продовжує суттєво змінювати щоденні рішення українців – від того, що вони кладуть у харчовий кошик, до того, як визначають для себе поняття про здорове життя. На New Food Summit 2025 дослідницька компанія Gradus презентувала результати третьої хвилі спеціального дослідження про те, як повномасштабна війна впливає на харчову поведінку українців.

