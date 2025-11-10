Найдешевша оренда у Києві: що можна зняти за 5 тис. грн (фото)

Головна Київ Новини
Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: OLX.ua

Додатковим бонусом є лояльність власників: вони дозволяють проживання з невеликими домашніми улюбленцями 

Станом на листопад середні ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні демонструють значний розрив, коливаючись від 4,5 до майже 20 тис. грн. При цьому, навіть у столиці можна знайти житло у мінімальному ціновому діапазоні. Зокрема, на сайті оголошень виставлено квартиру на Борщагівці, яку можна винайняти лише за 5 тис. грн на місяць. Пропозиція доступна з 10 листопада. Про це повідомляє «Главком» із поссиланням на платформу Olx.

Що пропонують за мінімальну ціну?

Квартира, що є однією з найдоступніших пропозицій у Києві, розташована у віддаленому від центру районі – на Борщагівці. Це невелика однокімнатна квартира, що розташована на другому поверсі триповерхового нового, теплого цегляного будинку. Загальна площа становить близько 20 кв. м, а площа кухні – 8 кв. м. Квартира також має балкон.

фото: OLX.ua
фото: OLX.ua
фото: OLX.ua

Незважаючи на невисоку ціну, житло з косметичним ремонтом повністю мебльоване та укомплектоване всією необхідною побутовою технікою, включаючи холодильник, плиту, духову шафу, мікрохвильову піч та пральну машину. Опалення індивідуальне електричне.

фото: OLX.ua
фото: OLX.ua
фото: OLX.ua

Ключова перевага в умовах сьогодення: власник запевняє, що в будинку функціонує автономність – працює опалення, швидкісний інтернет та центральне водопостачання навіть під час блекаутів.

З тваринами – можна

Додатковим бонусом є лояльність власників: вони розглядають студентів і дозволяють проживання з невеликими домашніми улюбленцями (котиками або маленькими песиками до 10 кг).

фото: OLX.ua

В оголошенні зазначається, що квартира розташована в районі з розвиненою інфраструктурою: поруч розташовані супермаркети, ринок, ТРЦ, поштові та банківські відділення, кафе та зупинки транспорту. До станцій метро («Нивки», «Святошин» чи «Житомирська») можна дістатися маршруткою за 15 хвилин. Неподалік, на відстані до 500 метрів, є зелена зона, а на відстані до 1 км – парк.

Нагадаємо, у вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла майже у всіх областях України, тоді як інтерес орендарів знизився практично по всій країні. Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир. 

Раніше «Главком» писав, про оренду однокімнатної квартири в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – Taryan Towers на вулиці Іоанна Павла ІІ, 12 (Печерський район). Місячна вартість оренди становить 151 650 грн, що становить приблизно $3,6 тис. 

