Суд виніс вирок грабіжнику, який вихопив сумку з телефоном у 65-річної киянки

Грабіжником виявився раніше судимий за крадіжки і грабежі 23-річний мешканець Дніпровського району столиці

Зловмисник відібрав у жінки сумку з грошима та мобільним телефоном

Мешканець Дніпровського району Києва, який вихопив сумку з грошима та мобільним телефоном у 65-річної жінки поблизу підземного переходу на проспекті Червоної Калини, проведе за ґратами сім років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як нагадали правоохоронці, у серпні до столичної поліції надійшло повідомлення про пограбування 65-річної мешканки Деснянського району поблизу підземного пішохідного переходу на проспекті Червоної Калини.

Слідчі встановили, що зловмисник відібрав у жінки сумку з грошима та мобільним телефоном. Працівники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного – ним виявився раніше судимий за крадіжки і грабежі 23-річний мешканець Дніпровського району столиці, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Телефон пенсіонерки, вилучений правоохоронцями у грабіжника фото: національна поліція України/Facebook

Слідчі за процесуального керівництва Деснянськоїокружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Тоді слідчі направили обвинувальний акт до суду, а підозрюваного залишили під вартою.

Днями Деснянський районний суд, врахувавши докази, зібрані слідством, та невідбуте раніше покарання за вчинення крадіжки призначив обвинуваченому покарання у вигляді семи років та одного місяця позбавлення волі.

