Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області скасовано екстрені відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

Діють графіки стабілізаційних відключень світла

У Києві та області скасовано екстрені відключення електроенергії. Також вони скасовані на Дніпропетровщині. Діють графіки стабілізаційних вимкнень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yasno.

Оновлення графіків відключення світла у Києві 20 листопада

У Києві та області скасовано екстрені відключення світла фото 1
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла фото 2

Оновлення графіків відключення світла у Київській області 20 листопада

У Києві та області скасовано екстрені відключення світла фото 3
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла фото 4

Оновлення графіків відключення світла на Дніпропетровщині 20 листопада

У Києві та області скасовано екстрені відключення світла фото 5
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла фото 6

Нагадаємо, завтра, 21 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Київ енергетика Дніпропетровщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Хоменко показала наслідки ворожої атаки у багатоповерхівці, в якій живе з родиною
У будинок відомої телеведучої влучив ворожий «шахед». Загинули двоє сусідів
22 жовтня, 15:55
Квитки, придбані на 22 та 23 жовтня, залишаються дійсними на інші дати у листопаді та грудні
Театр Лесі Українки другий день поспіль скасовує вистави через відсутність світла
23 жовтня, 13:45
Виконавцем замовлення ФСБ виявився 20-річний житель Вінниці
Агент ФСБ отримав завдання спалити будівлю Інституту національної памʼяті
24 жовтня, 10:47
У столиці людина потрапила під потяг на станції «Дніпро», рух поїздів обмежено
У столиці людина потрапила під потяг на станції «Дніпро», рух поїздів обмежено
25 жовтня, 11:37
На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі
Чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»: як його покарали
25 жовтня, 20:15
Критична інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом
Критична інфраструктура України працює на межі можливостей – Червоний Хрест
11 листопада, 19:53

Новини

Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Скарги подіяли: комунальники взялися за зупинку біля метро «Лук'янівська»
Скарги подіяли: комунальники взялися за зупинку біля метро «Лук'янівська»

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua