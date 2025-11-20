У Києві та області скасовано екстрені відключення світла

Діють графіки стабілізаційних відключень світла

У Києві та області скасовано екстрені відключення електроенергії. Також вони скасовані на Дніпропетровщині. Діють графіки стабілізаційних вимкнень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yasno.

Оновлення графіків відключення світла у Києві 20 листопада

Оновлення графіків відключення світла у Київській області 20 листопада

Оновлення графіків відключення світла на Дніпропетровщині 20 листопада

Нагадаємо, завтра, 21 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.