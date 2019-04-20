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    Дебати на «Олімпійському»: на підході до стадіону у чоловіка стався серцевий напад

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    <p>Натовп перед НСК &laquo;Олімпійський&raquo;</p> - Дебати на «Олімпійському»: на підході до стадіону у чоловіка стався серцевий напад

    Натовп перед НСК «Олімпійський»

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Нацгвардійці надали першу домедичну допомогу чоловікові, якому стало погано

    У центрі Києва на підході до спорткомплексу НСК «Олімпійський» у натовпі у чоловіка стався серцевий напад.

    Про це повідомляє прес-служба МВС. 

    Нацгвардійці надали першу домедичну допомогу чоловікові, якому стало погано в центрі Києва, йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за попереднім оглядом – у чоловіка стався серцевий напад.

    В поліції наголосили, що нацгвардійці продовжили забезпечувати порядок у центрі Києва, де були присутні багато людей у зв’язку із проведенням дебатів на НСК «Олімпійський» між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

    Нагадаємо, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України

    О 21:00 почалися дебати на «Суспільному», на які не прийшов Володимир Зеленський.

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