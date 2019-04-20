Дебати на «Олімпійському»: на підході до стадіону у чоловіка стався серцевий напад



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Натовп перед НСК «Олімпійський» Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Нацгвардійці надали першу домедичну допомогу чоловікові, якому стало погано

У центрі Києва на підході до спорткомплексу НСК «Олімпійський» у натовпі у чоловіка стався серцевий напад.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Нацгвардійці надали першу домедичну допомогу чоловікові, якому стало погано в центрі Києва, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попереднім оглядом – у чоловіка стався серцевий напад.

В поліції наголосили, що нацгвардійці продовжили забезпечувати порядок у центрі Києва, де були присутні багато людей у зв’язку із проведенням дебатів на НСК «Олімпійський» між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Нагадаємо, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

О 21:00 почалися дебати на «Суспільному», на які не прийшов Володимир Зеленський.