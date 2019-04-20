Дебати на «Олімпійському»: на підході до стадіону у чоловіка стався серцевий напад
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Натовп перед НСК «Олімпійський»
Нацгвардійці надали першу домедичну допомогу чоловікові, якому стало погано
У центрі Києва на підході до спорткомплексу НСК «Олімпійський» у натовпі у чоловіка стався серцевий напад.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Нацгвардійці надали першу домедичну допомогу чоловікові, якому стало погано в центрі Києва, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за попереднім оглядом – у чоловіка стався серцевий напад.
В поліції наголосили, що нацгвардійці продовжили забезпечувати порядок у центрі Києва, де були присутні багато людей у зв’язку із проведенням дебатів на НСК «Олімпійський» між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.
Нагадаємо, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.
О 21:00 почалися дебати на «Суспільному», на які не прийшов Володимир Зеленський.